García-Ontiveros quiere incluir a Elche en el programa Rising Up In Spain

El concejal ilicitano del grupo municipal de los no adscritos, Eduardo García-Ontiveros, presentará una moción en el pleno de este mes de julio, instando al gobierno municipal a iniciar las actuaciones oportunas con el Instituto de Comercio Exterior (ICEX), para la inclusión de la ciudad de Elche en el catálogo de ciudades que se ofertan para desarrollar sus proyectos a empresas internacionales beneficiarias del programa 'Rising up in Spain'.

El regidor, considera "un punto esencial aprovechar la inversión que se está realizando con la creación de Elche Campus Tecnológico, para conseguir atraer más empresas de este sector que puedan radicarse en nuestro municipio y crear empleo de calidad con un mayor número de puestos de trabajo asociados".

García-Ontiveros ha explicado que las startups son un nicho de mercado más que interesante para la generación de empleo, con gran oportunidad de desarrollo e identificación con el territorio en el que establezcan.

Por ello, con la intención de captar innovación, el ICEX del Ministerio de Industria, Comercio y Turismo del gobierno central, viene realizando desde el año 2016 el programa denominado "Rising up in Spain", con el que se dirigen a emprendedores y startups interesadas en desarrollar su trabajo en España.

"No debemos perder esta oportunidad que ayudaría a poner a Elche como ciudad de referencia en empresas de Innovación y Tecnología, con la puesta en marcha prevista para el próximo año de Elche Campus Tecnológico, ya que Elche tiene un emplazamiento estratégico brillante.", reitera García-Ontiveros.

Para García-Ontiveros los beneficios de la inclusión de Elche en este programa serían varios: se atraería inversión de la nueva economía ampliando el tejido empresarial de Elche con empresas innovadoras y tecnológicas, se daría visibilidad a nivel internacional a Elche Campus Tecnológico reforzándolo para convertirlo en un referente a nivel mundial, se conseguirían sinergias para empresas ilicitanas con otras empresas tecnológicas y de innovación de otros países y se contribuiría al desarrollo socio-económico del municipio consolidando a Elche como gran motor económico y empresarial de la provincia.