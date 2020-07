Concentración de la plantilla de conserjerías de la UMH de Elche para exigir la subrogación

La plantilla de trabajadoras de conserjería de la Universidad Miguel Hernández de Elche (UMH) se encuentra en una difícil situación ante la licitación del servicio de conserjería. Este servicio se encuentra externalizado, por lo que a pesar de ser trabajadoras de la Universidad, dependen de la empresa privada a la que le sea adjudicado el servicio.

Próximamente se va a volver a adjudicar el servicio, pues ya está licitándose. Se desconoce si se quedará la actual empresa, Eulen, o será adjudicado a otra empresa, pero a día de hoy no hay garantías de que el personal continúe en sus puestos de trabajo, dado que la empresa entrante no tiene obligación de subrogar al personal, ya que la Universidad no ha incorporado al pliego de condiciones del concurso la obligatoriedad de subrogar a la plantilla actual, según CC OO.

El sindicanto también asegura que los trabajadores de la Universidad entienden que la UMH debe implicarse en ofrecer unas mínimas garantías a su personal, que dependen exclusivamente del sostén que les proporciona su salario, más aún cuando la situación actual dificulta enormemente encontrar un empleo.

Por lo tanto, exigen a la UMH, en un gesto de responsabilidad como organismo público, que incorpore como condición la subrogabilidad de todos los trabajadoresde conserjería de la universidad tal y como recoge la Ley 18/2018 de la Generalitat Valenciana sobre el fomento de la Responsabilidad social.

También hacen un llamamiento a toda la plantilla para participar activamente y luchar por el mantenimiento de los puestos de trabajo. "Nos jugamos mucho, nos jugamos nuestro presente y futuro", concluyen.