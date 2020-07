Última hora: Cierran las zonas comunes de una urbanización de Arenales por un caso de covid

Una comunidad de vecinos de Arenales del Sol Elche ha tenido que cerrar esta mañana las zonas comunes de la urbanización donde se ha dado un caso de covid positivo, lo que aún no ha sido confirmado por Salud Pública, pero sí por los propios vecinos y el administrador a esta redacción. El concejal de Seguridad, Ramón Abad, también lo ha confirmado a INFORMACIÓN. Lo cierto y verdad es que los residentes no podrán acceder a jardines y piscinas en tanto en cuanto no se resuelvan esta situación, lo que probablemente tenga una duración de dos semanas, que es el periodo en el cual el virus "da la cara". Las zonas deportivas tampoco se podrán utilizar.

Los propietarios pueden hacer vida normal en sus inmuebles pero deberán evitar hacer uso de las zonas comunes, en las cuales se está colocando una cinta roja de advertencia. Todo se está sucediendo con mucho civismo, aunque con la lógica preocupación.

Esta mañana se está avisando a los propietarios de los inmuebles de la situación y se les ha explicado y dado detalles sobre quién ha dado positivo para saber si alguno de ellos tiene contacto directo con esta persona. Esto no es nada fácil porque hay más de un centenar de viviendas, ya que se trata de una de las urbanizaciones más importantes de la playa ilicitana. A todos ellos se les ha pedido que tengan todas las medidas de prevención en marcha y que, en caso de que presenten algún síntoma, se pongan en contacto con su médico.

La Policía Local no ha realizado actuación alguna, ya que tienen que ser los propios vecinos los que las adopten de "motu propio", como así ha sido y con mucha responsabilidad. En otros casos en Elche, donde vecinos de inmueble han dado positivos, no ha sido necesario realizar este tipo de medidas. El hecho de que se trate del verano, piscinas y urbanizaciones, donde se realiza mucha vida en común y social, es lo que ha obligado a ello. Este es el primer caso que trasciende en la provincia de una urbanización que toma medidas por un caso de covid.

El caso positivo fue detectado por Salud Pública el jueves y, siguiendo los protocolos habituales, los rastreadores se han puesto en contacto con todas las personas que han estado con ella los dos días anteriores a los síntomas. Todos ellos, den positivo o negativo, tendrán que estar en cuarentena durante un par de semanas. Si están trabajando, se les dará automáticamente la baja, independientemente de que sean negativos, ya que el virus puede estar desarrollándose y el objetivo primordial es evitar contagios por falta de cuidados.