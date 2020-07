El PP de Elche critica que los nuevos carriles bici quitarán aparcamiento gratuito y colapsarán algunos viales

El PP de Elche acusa al equipo de gobierno de destinar 40.000 euros para habilitar próximamente zonas de carril bici por la ciudad sin consensuar ni dialogar con la oposición, ya que entienden que esta medida afectará a la vía pública porque según los populares se eliminarán zonas de aparcamiento gratuito e incluso podrían colapsarse algunas vías.

El concejal popular, Javier García, reprocha que el "plan aboca a determinadas zonas de Elche al colapso por no ofrecer ni dejarse ofrecer alternativas". Mora ha recalcado que "desde este Grupo hemos solicitado que se nos remitiera el Plan de Movilidad Sostenible y hemos tenido el silencio por respuesta, no dando opción a la oposición a ver la justificación técnica de esta decisión, algo que nos hace pensar que no existe.

Desde el PP valoran que esta medida ahora es injustificada y que se aleja de la realidad social "con una crisis que está azotando a nuestro municipio, con miles de ilicitanos en paro y otros tantos en ERTEs y con un futuro incierto gastarse 40.000 euros en algo que puede esperar y sobre todo que es temporal es una auténtica vergüenza"

Los populares critican que se vayan a acometer unas obras "sin dar soluciones a la eliminación de aparcamiento, sin la instalación de paneles informativos y señalización dinámica en tiempo real, de las plazas libres de aparcamiento, no se ejecuta el proyecto anunciado por el equipo de gobierno de la construcción de aparcamiento en la calle José María Buck..".

"Queremos una ciudad amable, sostenible, atractiva pero si se ejecuta este plan de carriles bici provisionales, conseguiremos unos ciudadanos cabreados al ver como no pueden aparcar para dejar a sus hijos en el colegio, al reducir la circulación a la mitad en calles de gran flujo de circulación, al eliminar aparcamiento gratuito. Desde el Partido Popular pedimos al equipo de gobierno que recapacite, tendemos la mano para trabajar y estudiar alternativas que sean viables y no generen más dificultades. Elche tiene numerosos problemas, no hagamos nuevos" ha concluido Mora.