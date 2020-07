El PP dice que el gobierno de Elche se dedica no a vender sino a revender poryectos anunciados con toda la pompa en numerosas ocasiones"

El portavoz del grupo municipal del Partido Popular en Elche, José Navarro, ha comparecido en rueda de Prensa esta mañana para hacer la valoración del primer año de gobierno progresista en la ciudad (PSOE y Compromís). Esta es la primera declaración de la oposición desde que el pasado martes, en el complejo cultural de San José, socialistas y nacionalistas, valoraran como un año positivo estos 12 meses de gestión.

En cambio, Navarro ha declarado que "la escenificación de la renovación de pacto de Gobierno de Partido Socialista y Compromis es una oda a la desfachatez política, otra rueda de prensa dedicada, no a vender, sino a revender, proyectos anunciados con toda la pompa en numerosas ocasiones y volver a observar como prometen lo mismo, pero en distinto lugar".

El edil ha añadido que este es "un año en el que el señor González, no es que viva en una realidad paralela, es que ni si quiera sabe dónde está. No puede afirmar que son un gobierno que escucha a la oposición y que respeta a la oposición cuando, en menos de un año, tanto los juzgados como el propio Sindic, han confirmado que están violando nuestros derechos como oposición. Un gobierno que no ha sido capaz de contar con nosotros para adaptar medidas para salir de esta crisis. Un gobierno que silencia a la oposición eliminándola de todo tipo de actos. Un gobierno que ahoga a las pedanías con su falta de inversión. Un gobierno que asfixia a la oposición en el Pleno limitando los ruegos y preguntas, intervenciones en mociones, etcétera".



Da la espalda

"Estamos gobernados por un alcalde que da la espalda a todos los ilicitanos a los que representamos, un equipo de gobierno que rechaza la democracia, el diálogo y la participación. González y su séquito de concejales están imponiendo su visión de ciudad sin contar con los ilicitanos, sin escuchar a las asociaciones empresariales, autónomos y vecinos".

El Popular ha recalcado que "hablan de participación y diálogo, pero€ ¿Cuándo se va a convocar el Consejo Social, la Comisión del Mercado, la mesa de reconstrucción o la tan anunciada comisión del Plan General? ¿Cuándo se va facilitar toda la información a los diferentes miembros de la corporación en tiempo y forma? ¿Cuándo se van a ejecutar todas las mociones aprobadas en Pleno? Elche está bajo un rodillo de nombre Carlos y de apellido González".

"Todos tenemos la obligación de denunciar lo que está pasando en nuestra ciudad, partidos políticos, sociedad civil, medios de comunicación€ no podemos obviar esta política de pan y circo que lidera el señor González, repleta de titulares y noticias donde parece que Elche se va convertir en una potencia mundial que compita con Singapur, Hong Kong o Nueva York, con tanta inyección de dinero, 100 millones es la última cifra aclamada por el Sr. González, auténtico brindis al sol, reflejo de la magnifica política propagandística socialista para no evidenciar que no tiene ni discurso, ni actitud, ni proyecto, ni ideas, ni sensatez alguna en todas sus declaraciones"- Navarro continuaba- "Elche ha perdido un año de gestión y el gobierno municipal ha demostrado que no está capacitado para asumir el reto de reconstrucción que necesita la ciudad de Elche tras la crisis del Covid-19".

Hacer oposición a la oposición

"Tenemos un alcalde que en este año está más preocupado de hacer oposición a la oposición que de liderar una ciudad, un alcalde más preocupado del Portavoz del Partido Popular que de reivindicar ante Valencia y Madrid todas las deficiencias de nuestra ciudad. En este supuesto año de avances: ¿dónde está el centro de diseño y moda del calzado? ¿dónde está el Hort del Gat? Este bipartito insulta la inteligencia de todos los ilicitanos afirmando que Elche avanza. Un alcalde que deambula por la Ciudad cual Quijote con sus ensoñaciones e ideas hilarantes que nadie cree: como trasladar el Ayuntamiento a San Fermín, San Fermín a las Casas del Maestro o ver la Avenida de Novelda repleta de hoteles

"Desde el Partido Popular nos preocupa, y mucho, la situación en la que Elche está sucumbiendo, proyectos enquistados, inversiones que no llegan, diferencias de trato entre vecinos dependiendo del lugar en donde viven, pedanías donde el sentimiento de segregación aumenta, empresarios que ven como tienen que cerrar sus negocios por la ausencia de políticas efectivas. Un año donde el "pacto de gobierno" de Partido Socialista y Compromis ha sido capaz de instaurar una profunda sensación de incertidumbre, inseguridad jurídica y preocupación en el seno de la sociedad ilicitana ante la lamentable, vergonzosa y deficiente actitud gestora del Gobierno local".

"Nosotros seguiremos trabajando, proponiendo, y luchando para que Elche salga del ostracismo socialista. Seguiremos velando por los derechos e intereses de todos los ilicitanos y por el bien común. Y reivindicado ante todas las administraciones lo que es justo para Elche evidenciando ante la opinión pública lo que no está haciendo bien el Gobierno" ha concluido Navarro