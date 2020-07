Valoriza presenta la oferta económica más baja para el contrato de la limpieza en Elche por 27,9 millones al año

El grupo Valoriza Servicios Medioambientales ha presentado la propuesta económica más baja para hacerse con el esperado contrato de la limpieza de Elche por 27,9 millones de euros anuales. El Ayuntamiento ha abierto hoy los sobres con las ofertas económicas después de que ayer lo hicieran con las ofertas técnicas en las que Urbaser y la multinacional FCC, que se han agrupado para la oferta, se posicionaron primeras con 39 de los 46 puntos máximos.

De la base de licitación, de más de 28,5 millones de euros anuales, Valoriza ha hecho una baja del 2,12% a pesar de que fue la que menos puntos obtuvo con la oferta técnica, 30. Urbaser y FCC ofrecen una bajada del 1,46%, que se traduce en 28,1 millones mientras que Cespa Grupo Ferrovial ha presentado una baja del 0,40%, (28,4 millones). Esta baremación económica supondrá el 50% de todas las puntuaciones que deberán acometerse en el proceso antes de llegar a la adjudicación del contrato, que se espera para las próximas semanas.

Según Héctor Díez, portavoz del equipo de gobierno, "no hay grandes bajas por lo que se recoge que el proyecto no estaba dimensionado y se ajusta a la realidad". Descartan, además, que se hayan presentado bajas temerarias porque no se ha superado el 5% mínimo de diferencia entre ofertas. Asimismo, han reseñado que no han podido mostrar su oferta económica los grupos Acciona y Actúa porque no llegaron a la puntuación mínima baremable en la oferta técnica.

Desde el ejecutivo local reseñan que ahora se tienen que clasificar las ofertas "después de un estudio serio y preciso" y que será la junta de gobierno quién apruebe esta clasificación, además de darse un plazo de 10 días a las empresas para que presenten la documentación.