Las playas de Elche siguen "huérfanas" de chiringuitos

El portavoz adjunto del Grupo Municipal Popular, José Navarro, ha denunciado esta mañana la gestión que el Concejal de Turismo, Carles Molina, está llevando a cabo. "Una gestión marcada por la descoordinación y descontrol más absoluto", han asegurado los populares.

Navarro ha declarado que "los adjudicatarios de chiringuitos de playa nos han trasladado su malestar por el tratamiento que están recibiendo por parte del Ayuntamiento de Elche. La denuncia reside en el hecho de que se les está cobrando desde el 1 de julio un canon cuando aún, por la negligente forma de gestionar del Partido Socialista, no han podido comenzar a ejercer su actividad profesional". "Estamos a 8 de julio y debido a todos los trámites que el equipo de gobierno no ha realizado con Costas no podremos abrir hasta dentro de 7 u 8 días, pero mientras tanto nos cobran como si estuviéramos abiertos" – Navarro continuaba- "Y esto sorprende porque otros años no ha sido así. Hasta que no se ha iniciado la actividad, no se ha cobrado el canon".

Según el Concejal del Partido Popular "por mucho que tengamos unos fantásticos técnicos en VisitElche, si al frente no tenemos a alguien que dirija y coordina las acciones turísticas del Municipio y nuestros 9 km de playas, el trabajo de los técnicos cae en saco roto"

"Primero fue abrir las playas sin socorristas, luego ver como las retroexcavadoras trabajaban entre bañistas para adecuar el litoral, y continuamos comprobando como pasarelas o lavapiés se encuentran destrozados por los efectos de la DANA que sufrimos hace medio año o un Plan de Contingencia Municipal sin contar, después de anunciarlo, con la oposición ni con vecinos afectados".

El edil ha manifestado que "estamos en una época donde las Administraciones tienen que facilitar la vuelta a la normalidad de todos nuestros vecinos y lo que no podemos hacer es que el futuro de muchas familias se vea agravado por la nefasta forma de gestionar que realiza este Ayuntamiento. Elche debería estar luchando por hacer de sus playas un referente, unas playas con todas las medidas de seguridad necesarias para garantizar una estancia segura, y a la vez unas playas con una oferta gastronómica envidiable en toda la provincia, pero lo que tenemos es la nada y todo gracias a un Equipo de Gobierno sin rumbo y sin capacidad de gestionar".

El portavoz adjunto del Grupo Popular concluía, "parece que el actual Concejal de Turismo está tomando como ejemplo la política Turística de su antecesora en el cargo, la actual Consellera Mireia Mollá, esto es, mucha foto y mucho viaje, pero poca acción en pro del Municipio".