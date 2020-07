De Galdós a Clara Campoamor

Primer examen. Los alumnos salieron, en general, contentos del primer examen de la PAU, el de Historia. La mayoría de los consultados prefirieron escoger el siglo XX aunque no terminaron de darlo en clase presencial porque el XIX les resulta «muy lioso con tantos cambios». Además, esperaban la II República. Y acertaron.

«Espero aprobar y con nota, aunque me ha faltado un poco de tiempo para el comentario de texto. He escogido el siglo XIX», contaba optimista Millán Carrero, estudiante del IES Miguel Hernández de Alicante, que quiere estudiar el doble grado de Física y Matemáticas para el que necesita una nota alta. «He pedido en Valencia, pero si no entro lo intentaré aquí en Alicante donde se pueden simultanear estudios de ambos grados», especifica. Prefiere no pensar en si este año subirá la media al no contar la tercera evaluación, que sólo podía mejorar las notas. «Los 20 primeros entran y en eso es en lo que estoy centrado, en hacerlo lo mejor posible porque llevo un 9,6 de media de Bachillerato», añadió.

El resto de alumnos consultados también salieron contentos del primer examen, el de Historia. También en Elche. Pudieron elegir entre comentar dos textos, un fragmento de «La fontana de oro», de Benito Pérez Galdós, que sabían que «podía caer» al celebrarse el centenario de su muerte; y otro con las «Palabras a los oficiales del Teniente General Rafael del Riego», de 1 de enero de 1820, en Cabezas de San Juan. Es decir, siglo XIX. O centrarse en el siglo XX con otros dos textos, uno sobre la Ley electoral de mayo de 1931; y otro del Diario de Sesiones de Cortes sobre la defensa de los derechos de la mujer por parte de Clara Campoamor. Del 1 y 2 o del 3 y 4 debían contestar dos preguntas.

Las otras tres preguntas versaban sobre conceptos relacionados con ambas épocas, pero los alumnos podían escoger y no necesariamente contestar a las relacionadas con el texto que habían comentado.

Curiosamente la mayoría de los alumnos consultados preferían el siglo XX, pese a que en muchos casos no pudieron terminar de dar toda la materia por el confinamiento y tuvieron que terminarlo de forma online, es decir, sin hacer examen en el instituto.

«Es que el siglo XIX es muy lioso, demasiados cambios y demasiados presidentes, es un follón. Yo prefiero el siglo XX porque además es más cercano y te suenan más las cosas. No sé veo que sirve para la cultura general, que te explican cosas que tienes que saber para comprender el mundo y la política hoy», explicaba Ana Belén Arnedo. «En realidad me he matriculado porque quiero tener la Selectividad, pero no necesito nota porque me voy al Conservatorio de Madrid a estudiar danza», añade esta alumna.

Sus compañeros asienten mientras habla. Al igual que muchos de los alumnos de Elche estaban convencidos de que alguna de las opciones tendría que ver con la II República. Y acertaron.

«He llegado muy nervioso porque era el primer día. Pensaba que iba a ser más difícil, pero cuando he leído las preguntas he respirado. La verdad es que me ha salido bien», indicaba aliviado Liaran Guillén.

Por su parte, Paula Devesa, estaba feliz de que le preguntaran por Clara Campoamor porque se había preparado especialmente ese tema. «La mayor parte del siglo XX nos lo hemos estudiado por nuestra cuenta, pero yo lo prefiero al XIX», decía coincidiendo con sus amigos. «Voy a intentar sacar la mejor nota posible, pero ya he pedido plaza en el CEU para hacer Enfermería porque en la Universidad de Alicante piden bastante nota y no tenía claro poder entrar con la media que llevo de Bachillerato, pero para lo que pidieron el curso pasado en el CEU me da de sobra si ahora en la PAU lo hago más o menos bien claro», apuntaba.

Pasado el miedo de romper el hielo con un examen de Historia asequible para la mayoría, encararon el examen de Valenciano con ánimo y eso que para muchos es más difícil que el de Historia. La prueba de Valenciano incluyó dos textos: uno de la obra «Femení singular» (Bromera) de Urbà Lozano y un artículo publicado en el diario Levante-EMV, del mismo grupo que INFORMACIÓN, con el título «El Consell d'Europa alerta que el valencià es troba en una situació preocupant».

Otra curiosidad fue la preocupación de los alumnos por no cometer faltas de ortografía tras meses escribiendo en el ordenador con programas que señalan las faltas.