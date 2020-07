Suspenden el mercadillo de hoy en Arenales del Sol

El mercadillo de venta no sedentaria de Arenales del Sol (Elche) no se instalará hoy martes tal y como se había anunciado. La información la ha aportado hoy la Policía Local. El Ayuntamiento por su parte no ha emitido ningún comunicado al respecto ni han trascendido los motivos de esta decisión.

El arranque de este mercadillo de Arenales del Sol, largamente esperado por los vecinos de este enclave, se aplaza así al próximo viernes 10 de julio.

Por su parte, la portavoz de Ciudadanos (Cs), Eva Crisol, ha denunciado hoy que muchos vendedores que estaban listos para retomar su actividad en el mercadillo de Arenales del Sol "deberán asumir pérdidas por la mala comunicación y gestión del Ayuntamiento de Elche"

Crisol ha denunciado la situación en la que se han encontrado esta mañana algunos comerciantes del mercadillo de Arenales del Sol debido a que la apertura del mismo se ha demorado de este martes al próximo viernes, provocando incertidumbre y pérdidas a docenas de pequeños empresarios que tenían todo listo para el inicio de la actividad en la tarde de hoy martes, según la edil.

"Hemos recibido muchas quejas de los usuarios debido a que tenían el aviso de que el mercadillo de Arenales del Sol retomaría su actividad habitual este martes. Para sorpresa de muchos, el Ayuntamiento ha demorado el inicio hasta el viernes, por lo que muchos comerciantes se han encontrado con que tienen género al que no van a poder dar salida y tendrán la jornada de trabajo perdida", ha denunciado Eva Crisol.

Según ha indicado Crisol, ha sido gracias a las llamadas entre los mismos comerciantes que se han enterado de esta circunstancia, ya que la apertura estaba prevista para hoy mismo. "Se han tenido que llamar entre ellos esta misma mañana al encontrarse, para su sorpresa, con esta situación. Muchos de ellos venden productos perecederos, por lo que no sólo hablamos de que pierdan por no poder realizar las ventas previstas, perderán todo el género ya que será inservible para futuras ventas y a todo esto hay que añadir que muchos de ellos se trasladan desde otros municipios", ha señalado la edil de Cs.

El inicio del mercadillo de Arenales del Sol estaba previsto para este martes por la tarde y, prueba de ello, es que hace días que la zona se encontraba acotada por las vallas para que estuviera disponible este martes. "Los usuarios nos comentan que tras el anuncio por parte del equipo de gobierno de que empezaría esta semana su actividad, no han recibido comunicación expresa hasta 24 horas antes anunciando finalmente la demora hasta el próximo viernes por lo que estamos, como mínimo, hablando de un clarísimo y muy grave error de comunicación por parte del Consistorio con los afectados, sino de algún error de gestión, sobre el cual depuraremos responsabilidades en los próximos días y esperamos que el alcalde ofrezca una solución", ha reconocido Eva María Crisol.

"Todos somos conscientes del momento delicado que atraviesan todos los comerciantes y trabajadores, los vendedores de los mercadillos y demás vendedores ambulantes se han encontrado con la misma o peor situación de parálisis durante meses que han tenido todos los comercios y empresas durante varios meses a consecuencia de la crisis sanitaria, es por ello que es más difícil comprender que desde nuestro Ayuntamiento se cause problemas en lugar de dar soluciones para que la salida de los problemas económicos sea lo más rápida posible. Los daños de la crisis sanitaria a nuestra economía ya hacen mella, en mano del Ayuntamiento está que no vayan a más y con situaciones como esta no hace más que empeorar", ha sentenciado la portavoz de Ciudadanos en el Ayuntamiento de Elche.