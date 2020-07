El PP denuncia un nuevo recorte del Gobierno en el Tajo- Segura

El portavoz del Grupo Municipal Popular de Elche y senador por la provincia de Alicante, Pablo Ruz, ha denunciado que el Ministerio para la Transición Ecológica ha acordado un recorte en los envíos de agua del trasvase Tajo- Segura fijados en 38 hm3 y que pasan a 27hm3, viéndose disminuido en 60hm3 al año.

Pablo Ruz ha declarado que "la agricultura es un sector clave de nuestra tierra y esta decisión es un nuevo varapalo para todos los agricultores alicantinos". Para Ruz el trasvase "se encuentra en riesgo por una hoja de ruta de Ministerio que no respeta criterios técnicos ni científicos, sino a decisiones políticas discrecionales para imponer un modelo iniciado en el oscurantismo, unilateralidad y falta de diálogo en perjuicio de nuestros regantes"."La hoja de ruta de Sánchez está clara, prefiere contentar al socialista castellano-manchego Emiliano García Page que defender el modo de vida de miles de agricultores alicantinos, murcianos y almerienses", ha indicado el popular.

Desde el Partido Popular pedimos "claridad, que esta nueva medida no se convierta en un subterfugio para "cortar el grifo" a nuestros regantes que observan con recelo estos anuncios; pedimos diálogo con todos nuestros agricultores y que no se conviertan en los perjudicados de los intereses socialistas y sobre todo, exigimos que no se recorte en agua".

"Instamos al señorGonzález, al señor diputado Alejandro Soler y a la consellera ilicitana, Mireia Mollà, que defiendan ante sus partidos, sin miedo y de forma contundente, los intereses de nuestra tierra. Que reivindiquen la imperiosa necesidad del agua en nuestra provincia. Apelamos a todos aquellos socialistas a que antepongan los intereses de nuestros agricultores a los intereses partidistas del presidente Sánchez. Que digan no a esta política. El agua tiene que ser motivo de unión, de esperanza y de futuro", ha concluido Ruz