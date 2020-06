Vox en Elche: "Es mentira que se discrimine a los homosexuales"

La Corporación Municipal ilicitana está celebrando esta mañana, desde las 10 horas, el primer pleno presencial tras el estado de alarma. Además, se está desarrollando en un lugar poco común: el Centro de Congresos en vez de en el salón de plenos. La elección de este lugar, según ha explicado el alcalde, Carlos González, viene determinada por la necesidad de guardar las distancias de seguridad establecidas por Sanidad con el fin de evitar nuevos contagios y frenar la pandemia de la covid-19. Durante la sesión de hoy se han aprobado subvenciones por más de 632.000 euros, una ayuda que se suma a las ya autorizadas anteriormente y que en este caso van dirigidas al pago del alquiler de los locales de hostelería y comerciantes de Elche. Y que además se sumarán a los más de 300.000 que para el mismo fin llegarán de la Diputación.

Durante la sesión se ha producido un cruce de acusaciones por el abandono y desinversión, según la oposición, en las pedanías, así como críticas por la baja ejecución del presupuesto, tanto en inversiones como en gasto, en el primer trimestre de este año.

Por otra parte, a través de la concejala Aurora Rodil de Vox, sus palabras han chirriado en la sala cuando en el tema del ingreso vital mínimo ha diferenciado entre españoles, residentes legales y habitantes de esta tierra, así como el voto en contra de su grupo sobre la moción LGTBI presentada por Compromís, señalando que supone apoyar al lobby LGTBI y no a los homosexuales. PSOE y Compromís no han tardando en reprocharle sus palabras. "Es mentira que se discrimine a los homosexuales", ha llegado a afirmar Rodil.

"Después de estos tres meses de estado de alarma estamos retornando paulatinamente a la normalidad y ello nos lleva a que mañana (por hoy) vayamos a celebrar el pleno de forma presencial desde el mes de marzo, pero tendremos que hacerlo guardando la distancia de seguridad absolutamente necesaria. Por ello llevaremos a cabo la celebración de la sesión en la sala multiusos del Centro de Congresos, que nos permitirá guardar esas distancias", explicaba ayer el responsable del equipo de gobierno municipal.

"Por razones de aforo y de distancia social no podremos tener público presencial, pero la sesión se podrá seguir a través de la página de Facebook y del canal de YouTube del Ayuntamiento, como hemos venido haciendo en los últimos plenos. Es una circunstancia no deseada, pero es consecuencia de la situación que se da en esa nueva normalidad, condicionada por la presencia del virus", añadía el alcalde.

En los primeros minutos del pleno se ha aprobado la rebaja del IBI rústico para parcelas con balsas de riego de, por ejemplo, la Acequia Mayor del Pantano de Elche o de Riegos de Levante, entre otros. La rebaja es del 95% y la normativa ya estaba en vigor desde el pasado 1 de enero. Ahora lo que se ha aprobado son rebajas en casos concretos de particulares o colectivos.

También se ha aprobado la modificación del precio público por asistencia y estancia en las cinco escuelas infantiles municipales, que atienden a más de 500 familias. Se ha aprobado la modificación de varios puntos de la ordenanza

El líder del PP, Pablo Ruz, ha criticado no obstante al equipo de gobierno que actué a remolque. "Cambian de criterio y en tres días incorporan lo que habían quitado. Cambien de actitud, sean propositivos y no reactivos. Pónganse las pilas y no generen problemas donde no los debe haber".

La edil de Educación, María José Martínez, ha respondido que el ejecutivo no trabaja a remolque. "En el mandato anterior ya se veía por los datos que era el grupo de edad menos demandado frente a las listas de espera de edades mayores. Sentados con los técnicos de la concejalía se consideró pasar las únicas 16 plazas (de gateo) a las de niños de 2 años que desbordan. Escuchamos, valoramos los datos y tomamos decisiones consensuadas con los técnicos".

Ruz ha añadido: "Aprobaron eliminar las aulas de gateo y ahora admiten que se equivocaron porque ahora incorporan en las hojas de matricuación aquello que eliminaron en junta de gobierno. Ustedes hacen cualquier cosa antes de admitir cualquier error. Los padres les dijeron que se equivocaban".