Los conserjes de la UMH reivindican ser trabajadores de la Universidad

El edificio del Rectorado de la Universidad Miguel Hernández, en su campus de Elche, será, a primera hora de esta tarde, sede de una concentración de protesta mediante la cual se va a reivindicar que el personal de conserjería pase a ser personal trabajador de la UMH y no de una contrata externa. En principio, la concentración será de 15.30 a 16.30 horas hoy y puede ser la primera de otras que se anuncian que vendrán por parte del Consejo Sindical Obrero (CSO). Dicho sindicato ha remitido la siguiente nota a los medios de comunicación:

"El pasado 16 de junio la Universidad Miguel Hernández de Elche publicitó el pliego de condiciones para la licitación del servicio de conserjería de los edificios de la UMH en Elche, Sant Joan, Altea y Orihuela. Atrás quedaron las promesas del rector, Juan José Ruiz Martínez, cuando para ganar las elecciones prometió convertir al personal de las conserjerías en personal de la Universidad, sin mediación no personal de empresas externas como ahora. Y sabía de que hablaba porque él era vicerrector de Infraestructuras cuando las trabajadoras le exigían en 2015 que contemplara la subrogación en el pliego, como ahora. Desde CSO pedimos que se deje de regalar dinero público a las empresas cuando estas trabajadoras podrían ser personal propio y le saldría mucho más económico a la UMH. La cuenta es sencilla: el contrato tiene un precio de salida anual de 1.551.772,97€ de los cuales 152.450,66 se van a pagar como beneficio industrial a la empresa y otros 269.315,97 son de IVA. Si la UMH contratara directamente a las trabajadoras se ahorraría 421.766,63 € al año. Casi uno de cada tres Euros que se pagan a conserjería son un gasto innecesario para la Universidad, regalados a la empresa o pagados en IVA que no tendríamos por qué. Consideramos esto una gestión negligente de los recursos públicos, que podrían dedicarse a becas a nuestros estudiantes que lo necesiten o a mejoras sociales para quienes trabajan en la propia Universidad: casi medio millón de euros.

Pero la gota que colma el vaso es que en el pliego de condiciones no han incluido la subrogación de las trabajadoras, por lo que a la nueva empresa que entre le va a salir mucho más económico contratar a personal nuevo que subrogar al personal actual. Desde CSO entendemos que este pliego es ilegal, puesto que incumple el artículo 13.e de la Ley Valenciana 18/2018 de responsabilidad social de las administraciones públicas que obliga ("Las administraciones públicas incluirán") a subrogar al personal en los pliegos de condiciones públicos e incluye explícitamente a las universidades en su ámbito de aplicación (artículo 2). Este aspecto se había comunicado en reiteradas ocasiones al vicerrector de Infraestructuras por lo que desde CSO estamos estudiando demandar por prevaricación administrativa al vicerrector encargado si no se rectifica el pliego, que todavía se está a tiempo, puesto que decidió omitir este aspecto a sabiendas de que era obligatorio incluirlo.

Por ello convocamos una asamblea de trabajadores y trabajadoras de conserjería en Elche y se decidió iniciar las movilizaciones como una herramienta más de presión hacia la UMH para que rectifique el pliego e incluya la subrogación en el pliego. Esta serie de movilizaciones se iniciará con una concentración el próximo jueves día 25 entre las 15:30 y las 16:30 delante del edificio de Rectorado de la Universidad a la que os invitamos a asistir", según siempre el citado comunicado difundido.