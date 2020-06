Playas de Elche: de 9 a 23 horas, 4 horas de estacionamiento en Arenales, sin zonas infantiles, colchonetas o palas y con un app para controlar el aforo

Las playas de Elche abrirán este verano de 9 de la mañana a 23 horas, el estacionamiento en la zona sur de Arenales del Sol estará limitado a un máximo de cuatro horas y los usuarios podrán consultar el estado del aforo en tiempo real a través de una app para evitar desplazarse hasta el litoral si no se puede acceder a él. Estas son las principales medidas del plan de contingencia presentado esta mañana por el alcalde, Carlos González, el edil de Seguridad Ciudadana, Ramón Abad y el concejal de Playas, Carles Molina, dento de las medidas extraordinarias para frenar el avance del covid-19 este verano. Los nueve kilómetros de playas estarán divididos en sectores, señalizados mediante líneas de PVC rojo, para aumentar la visibilidad, que limitará estos sectores y establecerá los pasillos y líneas de paso hasta las playas.

La señalización de los sectores se retirará diariamente para facilitar el trabajo de los dispositivos de limpieza. Este es el motivo del cierre de las playas desde las 23 horas, cuando comienzan los operarios de limpieza hasta las 9 ya que de 7 a 9 de la mañana, una vez estén las playas limpias, habrá que colocar de nuevo la señalización. La limitación más importante, más allá de la del aforo para garantizar al distancia de seguridad entre los usuarios, se sufrirá en la zona sur de Arenales del Sol, la que linda con Santa Pola. Los solares de la calle Albacete, la zona sin urbanizar junto a El Clot de Galvany, se cerrarán al paso de vehículos, con el fin de limitar el estacionamiento y, por tanto, el número de bañistas en las playas. Además, en la calle San Bartolomé de Tirajana (entre calle Albacete y Camino del Carabassí) y en la propia calle Albacete (entre calle Gibraltar y San bartolomé de Tirajana) se limitará el estacionamiento mediante una zona verde. En ella, los vehículos podrán aparcar durante un máximo de cuatro horas, de forma gratuita, y habrá sanciones para quienes sobrepasen este tiempo.

El lector de matrículas de la Policía Local controlará que no se sobrepase este tiempo máximo, con el fin de facilitar la rotación de usuarios. No habrá, eso sí, limitación para residentes o quienes accedan a la playa a pie o logren estacionar fuera de esta área verde, pues "no tenemos mecanismos de control" para este tipo de situaciones, ha explicado al alcalde, Carlos González.

El edil de Seguridad Ciudadana, Ramón Abad, ha señalado que las restricciones de cara a garantizar la seguridad de los bañistas se extenderán a la prohibición del uso de los juegos infantiles en todas las playas, por lo que tampoco se podrán utilizar colchonetas u otros juegos a pie de playa, ni se podrá practicar deportes en la arena más allá de las zonas limitadas para deportes naúticos, por lo que se acabó jugar a las palas en la arena.

También habrá pasarelas de acceso y salida al litoral que se "señalizarán a lo largo de los nueve kilómetros de playa", ha explicado el primer edil, quien también ha señalado que este año se duplicarán los efectivos policiales destinados a controlar el litoral. "habrá más de 115 personas entre socorristas, controladores de la Generalitat, Policía y efectivos de limpieza para garantizar la seguridad".