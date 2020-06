Este es el calendario si estás pensando en acceder por primera vez a las universidades en Alicante, Elche y Alcoy

Los alumnos que el próximo curso 2020-2021 quieran ingresar por primera vez en cualquiera de las universidades públicas de la Comunidad Valenciana tendrán de plazo para presentar la preinscripción entre el 1 y el 22 de julio y, de manera extraordinaria, del 14 al 21 de septiembre.

Además, el alumnado deberá rellenar su solicitud de preinscripción para la admisión en el primer curso de las enseñanzas universitarias oficiales de grado en las universidades públicas y sus centros adscritos de la Comunidad Valenciana para el curso 2020-2021, a través del asistente telemático alojado en la página web de la Conselleria de Innovación, Universidades, Ciencia y Sociedad Digital, en la dirección "www.preinscripcion.gva.es".

Preinscripción para el curso 2020-2021

En concreto, desde el 1 al 22 de julio de 2020, se abre el plazo de preinscripción para todos los que sean estudiantado que se haya presentado a las pruebas de acceso a la universidad (PAU o Selectividad) de julio de 2020, estudiantado de cursos anteriores, estudiantado titulado, estudiantado de ciclos formativos o estudiantado extranjero, como norma general. El día 22 de julio el plazo finaliza a las 14.00 horas.

Con respecto a la convocatoria extraordinaria: Del 14 al 21 de septiembre de 2020 es el plazo para todos los participantes en el proceso de preinscripción que sean estudiantado que se haya presentado a las pruebas de acceso a la universidad (PAU) de julio o de septiembre de 2020, estudiantado con el acceso de mayores de 25, 40 o 45 años, estudiantado de cursos anteriores, estudiantado titulado, estudiantado de ciclos formativos o estudiantado extranjero. El día 21 de septiembre el plazo finaliza a las 14.00 horas.

Preinscripción de forma telemática

Todo el alumnado presentará la solicitud de preinscripción de forma telemática en virtud de lo que establece el acuerdo adoptado el 26 de mayo de 2020 por la Comisión Gestora de los Procesos de Acceso y Preinscripción en las Universidades Públicas del Sistema Universitario Valenciano.

La presentación telemática de la solicitud de preinscripción comportará automáticamente la autorización al órgano gestor para comprobar los datos de identidad, domicilio y residencia según el Decreto 165/2010, de 8 de octubre, del Consell, por el cual se establecen medidas de simplificación y de reducción de cargas administrativas en los procedimientos gestionados por la Administración de la Generalitat y su sector público.

El alumnado otras comunidades autónomas o el alumnado que se examina en la UNED, que se presente a las pruebas de acceso en la universidad del curso 2019-2020 en sus respectivas convocatorias extraordinarias, así como los alumnos de ciclos formativos de grado superior de la Comunidad Valenciana que finalizan sus estudios en la convocatoria extraordinaria del presente curso (se presentan o no a la fase voluntaria de la prueba de acceso en la convocatoria extraordinaria) presentarán la solicitud con la documentación correspondiente dentro del plazo ordinario de julio, y si no disponen en este plazo de la documentación necesaria no podrán participar en el proceso ordinario de preinscripción.

El alumnado que dependa más bien del periodo de preinscripción de septiembre que no pueda participar en el proceso de preinscripción por no conocer sus calificaciones dentro del plazo de preinscripción, se dirigirá directamente a las universidades públicas de la Comunidad Valenciana para solicitar plaza cuando tengan sus calificaciones, en el mes de septiembre, y tendrán los mismos derechos de adjudicación que el alumnado de la Comunidad Valenciana que hubiera superado la prueba de acceso en la universidad en la convocatoria extraordinaria de septiembre de 2020.

Selectividad en la provincia de Alicante

Con respecto a las pruebas de las PAU se realizarán en la provincia de Alicante y en toda la Comunidad Valenciana los días 7, 8 y 9 de julio, las notas se harán públicas el 17 de julio, y el plazo para pedir la revisión será los días 18, 20 y 21 del mismo mes. Las notas definitivas serán publicadas el 24 de julio.



En el caso de la segunda convocatoria, tras la realización de las pruebas los días 8, 9 y 10 de septiembre, las notas de las PAU se harán públicas el 16 de septiembre y el plazo para pedir la revisión será los días 17, 18 y 21 del mismo mes. Las notas definitivas serán publicadas el 22 de septiembre.

Localidades como Alcoy, Alicante, Altea, Elche, Elda, Orihuela, San Vicente del Raspeig o Sant Joan, entre otras, cuentan con universidades públicas o privadas o con sedes universitarias.