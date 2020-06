El Ayuntamiento de Elche recortará en inversiones por incumplir el techo de gasto en 2019

El Ayuntamiento de Elche va a tener que recortar su presupuesto de inversión de 2020 para cumplir con la ley de estabilidad presupuestaria, una vez que sabe que durante el ejercicio de 2019 se incumplió el llamado techo de gasto, es decir, que gastó más de lo que estaba previsto. Así lo ha explicado la edil de Gestión Financiera, Patricia Macià, que ha indicado que, por este motivo, la previsión del equipo de gobierno es que habrá que hacer nuevas modificaciones presupuestarias en base al plan económico y financiero que están preparando los técnicos municipales para enviarlo al Ministerio de Hacienda.

La edil Patricia Macià ha indicado que "el año pasado incumplimos en unos 5 millones la regla de gasto, por lo que no vamos a ver obligados a hacer ajustes este año". El equipo de gobierno municipal aún no conoce la cantidad exacta que tendrá que recortar del presupuesto, ya que no se tiene por qué corresponder con los 5 millones, de hecho se espera que sea menos de la mitad, unos dos millones, aunque por el momento todo son previsiones. Macià ha insistido en que "nos pasamos del techo de gasto debido a que el año pasado el porcentaje de presupuesto que no se ejecutó fue menor que el del anterior, es decir, que se mejoró la gestión del presupuesto, pero ahora nos vemos obligados a preparar un plan económico y financiero con medidas".

El departamento económico ha dado a conocer esta situación a la hora de explicar las últimas modificaciones presupuestarias que aprobó la semana pasada la junta de gobierno local, y que pasarán por el próximo pleno. Concretamente, se trata de una modificación presupuestaria para hacer frente a la crisis derivada de la pandemia de la covid 19 por cerca de 1,9 millones de euros. Esta nueva modificación del presupuesto 2020 se suma a la realizada hace poco más de un mes por valor de 5 millones para afrontar el gasto social y poner en marcha las ayudas Reactiva't Elx.

La modificación se ha plasmado en tres expedientes. El primero de ellos por valor de 14.268 euros que se detraen del Fondo de Contingencia Municipal para sufragar los servicios y actividades realizadas por Protección Civil y por el servicio de vigilancia de los mercados durante el estado de alarma.

En el segundo expediente, la modificación presupuestaria asciende a 802.500 euros que van a financiar tres partidas. La más importante, de 632.597 euros, es la que se ha llevado a cabo para poner en marcha las ayudas de apoyo al alquiler al sector del comercio y la hostelería, uno de los más afectados por la crisis económica derivada de la pandemia del coronavirus. Esta partida se completará con unos 300.000 euros de la Diputación.

Finalmente, la tercera modificación presupuestaria asciende a 1.027.664 euros por anulación de crédito del presupuesto como consecuencia de la reducción de ingresos. Esta modificación ha estado motivada por las medidas adoptadas en materias tributarias como la supresión de la tasa de mesas y sillas y mercadillos, y otros ingresos que se van visto mermados durante los últimos meses por el cierre de instalaciones culturales, deportivas y educativas.