"Estamos ante un Gobierno honesto, más fuerte y con más ilusión"

Hace un año que tuvo lugar un giro en la política del municipio de Crevillente, José Manuel Penalva, del Grupo Municipal Compromís per Crevillent, comenzó su alcaldía. Un pacto entre Compromís per Crevillent, el PSPV y L'Esquerra consiguió que formaran gobierno, todo ello tras 24 años de hegemonía política de la derecha. Ahora, el alcalde del municipio nos cuenta su experiencia y sus objetivos tanto los conseguidos como los que quedan por cumplir.

– Hoy hace un año que recibió el bastón de mando, ¿cómo es un día en la vida del alcalde de Crevillent?

El primer día no se te olvida nunca. Desde luego fue ilusionante, hay que tener en cuenta que era un hecho histórico, se produjo un cambio político después de 24 años de hegemonía política de la derecha. Sobre el bastón de mando, no lo cogí ya que quien manda en un Ayuntamiento no es el alcalde sino el pueblo que lo ha elegido. Ser alcalde no es un estatus, es una función.

– Cuando llegó al cargo dijo que se había encontrado con una administración totalmente paralizada ¿cree que se ha mejorado?, ¿cuáles han sido las principales dificultades?

Siempre recordaré que la primera noticia que me dieron fue un auto judicial en el que me emplazaban a ejecutar la urbanización de la Cerámica en virtud de una sentencia recaída contra el anterior Gobierno Municipal.

Al poco tiempo otro requerimiento del Tribunal de Cuentas en cuanto a irregularidades en el contrato de jardines, y las sentencias sobre contrataciones irregulares de personal, todo ello sin haberme sentado aún en la Alcaldía. Me encontré con una interventora que se iba en septiembre y con un servicio de contratación paralizado, con más de 40 obras menores sin tramitar y expedientes de contratación desde 2016 sin ejecutar.

Sobre si ha mejorado, tengo que reconocer que la Dana, Gloria y el Coronavirus han sido obstáculos importantes para ir más rápido en la reestructuración de nuestra administración, ya que nos hemos encontrato con graves problemas por la falta de personal. Pongo un ejemplo, cuando llegamos no había ningún Técnico de Fiestas y tuvimos que organizar a toda prisa las fiestas patronales.

El anterior gobierno no había hecho nada, salvo dejarnos facturas impagadas que tuvimos que asumir. Estamos intentando mejorar las estructuras de la administración y poner solución a todos estos problemas estructurales, hemos dado algunos pasos pero aún nos queda mucho por recorrer.



– En estos doce meses ¿cuáles han sido las principales actuaciones impulsadas desde el Gobierno?

El primer cambio ha sido dotarnos de un Gobierno del cambio fuerte y estable, un equipo con ganas, que trabaja incansablemente todos los días para resolver los problemas de la ciudadanía. Durante este año nos hemos dedicado, en primer lugar, a gestionar diversos proyectos que estaban a medias, como los campos de fútbol de césped artificial, la adecuación del Parc Nou, el inicio de las obras del Teatro Chapí, que ya están en marcha...

También ha sido importante que después de 11 años hayamos conseguido aprobar un presupuesto en plazo y en el mes de diciembre, rompiendo con un ciclo presupuestario perverso que hacía más ineficiente la ejeución de los proyectos o los pagos de subvenciones.



– ¿Cuáles son ahora mismo las prioridades de gobierno?

Hace unos días se reactivaron los plazos de tramitación de procedimientos, aún tenemos gran parte del funcionariado en teletrabajo, lo que dificulta la rapidez de la ejecución y coordinación de los mismos. No obstante recientemente aprobamos una gran inversión de adecuación y mejora del Parc Nou, para hacerlo accesible, seguro e inclusivo. También tenemos previsto desarrollar el polígono Villarrosa, con el objetivo de convertirlo en un poligono de excelencia, que suponga un antes y un después como referente del sector industrial crevillentino.

También hemos aprobado la modificación de créditos para dotar de medio millón de euros en ayudas a pymes, comerciantes y autónomos y hemos iniciado el proceso de modificación de las ordenanzas fiscales de ocupación de vía pública para que los restauradores que tienen terrazas no paguen este año, así como varios trimestres del mercadillo, para ayudar en momentos de dificultad para sus negocios.



– ¿Qué mensaje te gustaría transmitir a la ciudadanía después de este primer año?

En primer lugar, creo que es de justicia agradecer a la Policía Local, Protección Civil, Cruz Roja, a los servicios de limpieza, al personal de obras y servicios del Ayuntamiento y en general al pueblo de Crevillent, que durante la Dana y la actual crisis sanitaria han manifestado su solidaridad y compromiso con los demás.

Estamos ante un Gobierno honesto, que a pesar de las emergencias no ha perdido las ganas de trabajar, un Gobierno más fuerte y con más ilusión. Contamos con unos vecinos y vecinas con ganas de afrontar nuevos retos y nuevas oportunidades, como pueblo emprendedor y trabajador que somos. Entre todos vamos a darle la vuelta a la crisis sanitaria y a dar un impulso a Crevillent, en infraestructuras, en servicios y en cuanto al bienestar de la ciudadanía.