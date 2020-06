Vecinos de La Marina desafían al alcalde con iniciar un movimiento independentista si no estudian sus reivindicaciones

Vecinos de La Marina desafían al alcalde con iniciar un movimiento independentista si no estudian sus reivindicaciones

Vecinos de La Marina reclaman al Ayuntamiento que mejore el estado de las playas y permita algunos servicios como los baños públicos para que los visitantes disfruten con comodidad del litoral durante este verano, que estará condicionado por la crisis sanitaria del coronavirus y las estrictas medidas de higiene y seguridad que se derivan para evitar focos de contagio. La asociación vecinal Pinomar, la mayoritaría en la pedanía ilicitana, ha mostrado hoy su malestar asegurando que el Consistorio no se ha preocupado en las últimas semanas de poner a punto las riberas de la pedanía para la apertura. "Los accesos languidecen entre matorrales, los servicios básicos a estás alturas destacan por su ausencia, ya que ni siquiera existen unos aseos públicos, siendo los restaurantes de la playa los que tienen que ofrecer este servicio esencial, de los aparcamientos nadie sabe que piensan hacer con ellos", critican.

Desde este colectivo además han lanzado un duro mensaje contra el alcalde, Carlos González, porque sienten que después de 40 años colaborando con el Ayuntamiento la pedanía no ha avanzado en ciertos servicios y no se les ha escuchado durante el estado de alarma. Desafían, incluso, al primer edil con impulsar otra iniciativa independentista como la que en el pasado planteaba El Altet si siguen sin escucharlos: "¿De verdad quiere tener a nuestra Asociación enfrentada con usted y su Gobierno? ¿Quiere ser el Alcalde que impulse otra iniciativa independentista desde otra de sus pedanías? ¿Por qué nos avoca a tomar estas decisiones con su desdén y esta manera de ignorarnos?; ¿Puede usted, o alguien de su equipo, ofrecer respuestas a los retos que nuestra pedanía afronta en esta nueva situación?; ¿Puede hacerlo sin ni siquiera consultar a sus vecinos?", reprochan

En este sentido, desde el colectivo además afean al ejecutivo local que se haya creado un ente gestor de playas y que en él no esté representado ningún colectivo de La Marina. "Se imaginan por un momento el sentir de esta Asociación cuando, pese a colaborar activamente con el Ayuntamiento de Elche desde hace décadas, no ha recibido ni una sola llamada, ni una sola consulta sobre nuestras playas? ¿Se imaginan un ente festero sin asociaciones festeras? ¿un ente del palmeral sin los dueños de los huertos o los profesionales palmereros? ¿Un ente del calzado sin aparadoras, empresarios o trabajadores del sector? Pues efectivamente, los que más conocen las playas de Elche, en este caso las playas del Pinet, La Marina y el Rebollo, no han sido invitados a opinar sobre su uso durante la temporada estival", atajan.

Desde la entidad señalan que la pedanía vive prácticamente y en exclusiva del sector servicios y el turismo, que creen que se resentirá si no se recuperan estos servicios para las playas, ya que la zona carece de industria y otros sectores productivos. Por otro lado, al hilo de las inversiones que se han anunciado estos días para varias pedanías, desde Pinomar aprovechan para instar al equipo de gobierno a invertir en las instalaciones municipales de La Marina como el pabellón deportivo "con sus sus humedades y goteras", en el campo de fútbol de tierra y grava "con sus graderías agrietadas".

A pesar de las reivindicaciones, desde la asociación muestran el pésame a todas las familias que han sufrido una pérdida po el covid y agradecen la labor de las instituciones, ONG's así como sanitarios y Fuerzas de Seguridad el Estado para paliar las consecuencias que está acarreando la pandemia.