El Hospital General de Elche retoma los trasplantes de riñón tras suspenderse al inicio del estado de alarma

El Hospital General Universitario de Elche retoma los trasplantes de riñón tras quedarse paralizados al decretarse el estado de alarma. Desde el Servicio de Nefrología del hospital ilicitano explican que una de las medidas que implementaron ante la crisis sanitaria por coronavirus fue suspender esta actividad para salvaguardar a los pacientes e incrementar su seguridad, según explica el doctor Luis Jiménez, quién está al frente del servicio.

En este sentido, señalan que la espera de los pacientres no les supone ningún riesgo, a para trasplantar no supone ningún riesgo "porque no existe esa urgencia vital al existir la terapia renal sustitutiva o diálisis", declara el doctor Leónidas Cruzado, adjunto de Nefrología. En este punto indican que un 20% de los pacientes de la lista de espera son por prediálisis y los pacientes trasplantados requieren de unas condiciones de asepsia y aislamiento que eviten infecciones y complicaciones, motivo por el cual desde este hospital y otros de la Comunidad Valenciana se aplazaron estas actuaciones para evitar también posibles contagios, explican.

En este sentido, el área de terapia renal sustitutiva del hospital, conocido como diálisis, la actividad no se ha suspendido en ningún momento. En esta área se elaboraron al principio de la alarma protocolos muy específicos contra el SARS COV-2, ya que los pacientes comparten espacios comunes en la sala de diálisis y son pacientes de alto riesgo.



Más de 200 casos

El Hospital General de Elche ha realizado un total de 205 trasplantes de riñón desde que en el año 2012 fue acreditado para llevar a cabo este tipo de intervención. El hospital es además referencia para el sur de la provincia y da cobertura en trasplante renal a los Hospitales de Elche, Vinalopó, Torrevieja y Orihuela, lo que supone cerca de un millón de ciudadanos. Los datos han sido dados a conocer esta semana, coincidiendo con la celebración del Día Nacional del Donante de Órganos y Tejidos.

En cuanto al trabajo que realizan, la doctora Anna Baeza, Coordinadora de Trasplantes explica que cada una de estas intervenciones necesita de la coordinación de unos 25 profesionales, sólo aquellos casos relacionados con las intervenciones de explante y trasplante de riñón, ya que en el caso de tratarse de un donante multiorgánico se movilizan hasta unos 100. "El trasplante renal es el mejor tratamiento que puede recibir un paciente con insuficiencia renal crónica, mejorando de forma muy importante su calidad de vida. Pero para ello se necesita inexorablemente la existencia de donantes. Sin la solidaridad de los donantes no hay trasplantes", expone la doctora.

Desde el hospital, por tanto, agradecen a las familias que colaboran. "Sobrepasar los 200 trasplantes renales es una gran satisfacción para todos los profesionales que hemos participado. Gracias al trabajo en equipo, ha sido posible llevarlos a cabo con éxito pero nos gustaría ante todo agradecer a las familias la solidaridad y altruismo al donar los órganos de sus seres queridos fallecidos", reseñan los doctores Ernesto de Nova y Carlos Carro, Jefe de Servicio de Urología y responsable de la consulta pre y post trasplante renal del General de Elche.

Donantes

El hospital registró en 2019 un total de 22 donantes. La solidaridad de los donantes y sus familiares dieron lugar a la extracción de 24 riñones, 13 hígados, 28 córneas, 39 huesos, 1 corazón y 6 pulmones. En cuanto a datos de lo que va de año, hasta la fecha el hospital ha registrado 3 donantes y ha extraído 8 riñones, 3 hígados, 8 córneas y 16 piezas osteotendinosas. Se han realizado 6 trasplantes renales y 9 trasplantes de córnea.