ASAJA tilda de "falsa y oportunista" la acusación de Margalló sobre el cultivo de terrenos forestales en Elche

Jóvenes Agricultores ASAJA Alicante se ha visto hoy en la necesidad de desmentir rotundamente la denuncia lanzada ayer por el grupo Margalló-Ecologistes en Acció a una empresaria agrícola de Elche, a la que acusa injustamente de cultivar sobre "tierras nunca cultivadas y en suelo forestal" en la partida de Carrús. Esta imputación "es falsa, ya que en estos terrenos donde ahora se ha procedido a realizar una plantación de 22 hectáreas de limón ecológico certificadas por el Comité de Agricultura Ecológica de la Comunitat Valenciana, anteriormente se cultivaban hortalizas, y, además, es una finca agraria sobre suelo rústico que mantiene todos sus derechos de agua de riego", aseguran desde ASAJA.

La entidad que representa a los agricultores de la provincia considera también la denuncia "oportunista y demagoga", puesto que "sugiere que para realizar la plantación la empresaria se ha aprovechado del periodo de confinamiento por el COVID-19, cuando la compra de los árboles y la preparación del cultivo se inició en febrero". Otra de las acusaciones" fragrantes que figura en la denuncia es la del corte de una vía pecuaria por culpa del vallado de la plantación, cuando, como ha podido comprobar el equipo técnico de ASAJA a través de la inspección ocular de la zona y diversos testimonios de vecinos, no hay evidencia de la existencia de tal vía de paso de animales por dicha explotación agrícola, ni siquiera hay conocimiento de ninguna ganadería cercana que la pudiese utilizar".

Desde ASAJA Alicante "hemos constatado como la explotación agrícola denunciada cumple rigurosamente con la ley y no ha cometido las infracciones por las que se le acusa injustamente a través de una denuncia que se ha hecho pública en medios de comunicación. Nos parece lamentable que se trate de perjudicar económica y moralmente una iniciativa agrícola de tanto valor como la que nos ocupa, que ha reconvertido un terreno agrícola abandonado, pero hace años cultivado, en una plantación moderna y sostenible de cítricos ecológicos; que se riegan de forma sostenible a través de un sistema integral de goteo que se surte de una balsa a la que llega el agua desde su propio cauce natural. Una iniciativa de gran valor ambiental, económico y ecológico impulsada por una mujer agricultora".

"Ni nosotros ni los vecinos de la zona, que aprecian el gran esfuerzo que hemos hecho con este proyecto y el valor que aporta, entendemos el motivo de esta acusación y denuncia que contiene tantas falsedades. Hemos respetado todos los pinos que había. De hecho, se puede comprobar, ya que en mitad de la explotación se han quedado los pinos centenarios que había. No los hemos tocado. Además, consideramos que hemos puesto en valor una finca que estaba abandonada con un cultivo ecológico, totalmente respetuoso con el medio ambiente e integrada en su entorno, que es precisamente el modelo agrícola sostenible que la Conselleria de Agricultura y todas las políticas europeas están tratando de impulsar", afirma la propietaria.

Por su parte, "los vecinos con los que ha podido conversar ASAJA, afirman que la empresaria agrícola ha sido tan respetuosa con lo que había anteriormente en esta parcela que incluso ha mantenido el vallado antiguo, instalando el nuevo de forma paralela", señalan los agricultores. "Nunca antes esta zona había estado tan cuidada como ahora. Incluso para llevar el agua a la balsa se ha mantenido su cauce natural. Esta acusación es totalmente incomprensible y consideramos que, precisamente, va en contra del cuidado del paisaje y el medio ambiente", afirma Antonio, vecino de la zona.

Desde ASAJA "no podemos permitir ni un día más que estos urbanitas o ecologistas de salón sigan arremetiendo de forma tan arbitraria y gratuita contra los empresarios agrícolas que intentan ganarse la vida mediante iniciativas sostenibles, ecológicas, medioambientales y, a la vez, productivas, económicamente rentables y que producen empleo. No nos queda claro qué defienden estos ecologistas, ¿por qué protestan? ¿se quejan del desarrollo o una iniciativa de un cultivo ecológico? En toda mi trayectoria es la primera vez que me encuentro a un grupo de ecologistas que se oponen a la plantación de un cultivo ecológico. No lo entiendo. Es incoherente y solo se explica desde la ignorancia o falta de informacion", lamenta Ramón Espinosa, secretario técnico de ASAJA Alicante.

"Con este tipo de actuaciones y obstáculos lo único que se está consiguiendo por parte de las Administraciones y ecologistas es fomentar el abandono y que nuestras producciones de cítricos se vayan a Marruecos y Egipto", denuncia Espinosa.

ASAJA Alicante solicitará una reunión con la Conselleria de Agricultura para pedirle que se archive este expediente, al objeto de que se ponga en valor este tipo de proyectos. Primero, porque lo desarrolla una mujer agricultora y emprendedora. Y, en segundo lugar, porque se trata de un cultivo ecológico certificado por el CAECV de gran valor ecológico y medioambiental.