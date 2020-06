Tras la pandemia, reaparecen temas pendientes en Elx

En los últimos días, los resultados en cuanto a fallecidos y contagiados son espectaculares en cuánto a bajada de personas afectadas. Sin duda es el resultado de la concienciación de la sociedad española y de las medidas que el Gobierno ha ido tomando, con errores y aciertos. Especialmente ése Estado de Alarma que tanto se ha criticado y contra el que se han llegado a manifestar determinados colectivos con escaso éxito, aunque mucho ruido, al comprobar la población que el objetivo que perseguían era más el derribar a ése Gobierno que al virus que nos afectaba, lo que explica el escaso seguimiento que han tenido.

Aunque la batalla no está totalmente ganada, estamos cerca, y sí parece que será difícil repetir una situación como la padecida. La sociedad ha tomado conciencia de lo que se necesita para evitarlo. Ahora hace falta que Gobierno y oposición también lo hagan. Hasta Pedro Sánchez ha pedido perdón por errores cometidos y se ha comprometido a debatirlo todo cuando esto acabe. Desde la oposición, al ser perfectos no se han cometido errores, nadie ha pedido perdón, al contrario, han boicoteado lo que han podido y nos han dado clase sobre lo malos que son los que mandan. Curiosamente esa misma oposición manda en alguna de las CC.AA. que peores resultados han tenido en esta pandemia, especialmente Madrid y como si nada.

La pandemia pasará y aflorarán todos los problemas que teníamos, a todos los niveles, sin solucionar. Y alguno nuevo especialmente crítico. La crisis económica con su secuela de destrucción de empleo es la más dramática. Los datos del paro de mayo, parecen decir que lo peor puede que haya pasado. Aun así hay otros 26.573 parados más en España, aunque la Seguridad Social ha ganado 187.814 afiliados en ese mes. Dato destacable. Gracias a los ERTE la situación no se ha descontrolado y el empleo se está manteniendo. Gran diferencia con respecto a lo que hizo el PP cuando gobernaba y que, ahora, parece haber olvidado. Hay que hacer un tremendo esfuerzo para ayudar a superar esta crisis y sin que sean sólo los más vulnerables los que lo hagan. El Estado, con la reciente aprobación del Ingreso Mínimo Vital ha hecho una apuesta sin precedentes por ayudar a los más necesitados. E impulsada la medida por ése Pablo Iglesias al que tanto critican algunos derechistas que, para más inri, acaban cuestionando propuestas tan sociales para los españoles. Demasiado interés partidista y poco para el conjunto de compatriotas necesitados tienen algunos

También a nivel local reaparecen los problemas no resueltos y que la pandemia había ocultado. El vergonzoso tema del Mercado Central que dejó el PP es uno de ellos. Sólo la decidida actitud de colectivos como "Salvem el Mercat" ha impedido que tamaña aberración se construyera en la legislatura anterior. La pasividad del Ayuntamiento, por decirlo suave, fue antológica. Si quedan esperanzas de evitarlo es por ésa lucha desigual que parte de la ciudadanía tuvo que mantener, casi en solitario, para que no se hiciera un daño irreparable a esta ciudad y a sus más preciados símbolos. El tema del informe jurídico de Cuatrecasas sería casi de chiste sino fuera por lo que ha costado y cómo se ha tenido que conocer. No dice nada que no se supiera antes. En todo caso expone cosas que se deberían haber hecho y que aún están sin hacer. Es hora de dejarse de declaraciones solemnes y de vaporosos compromisos, y de actuar decididamente en defensa de los intereses municipales.

Otro de los temas que, al estar pendiente desde hace años, reflota de nuevo es el de la peatonalización de la Corredora. Después de muchas dudas y demasiados miedos, parece que ahora sí. Es algo con lo que, prácticamente, todo el mundo está de acuerdo. Siempre ha habido más indecisión en el equipo de gobierno que en la ciudadanía. Es de esperar que, a la vista de algunas declaraciones, éste sea ya el momento decisivo de apostar por otro modelo de ciudad, más agradable y sostenible para todos. Hasta la propia pandemia nos ha recordado la necesidad de recuperar espacios para el peatón, como así están haciendo muchas ciudades. Y Elx, que aspira a ser Capital Verde Europea 2030 tiene que tener mayor voluntad y decisión en transformar esos deseos en realidades.

Ir resolviendo temas pendientes, para Elx y su ciudadanía, es una tarea a la que hay que ir prestando más atención en la nueva etapa que ahora se abre.