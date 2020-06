Quince minutos para resolver sobre la expulsión de un inmigrante sin papeles

Quince minutos ha durado el primer juicio íntegro por vía telemática que celebra Elche en su historia, que lo ha sido también de la provincia, de la Comunitat Valenciana y, en el ámbito contencioso, también del país. Y lo ha hecho cuando se cumplen dos meses y medio prácticamente del cierre de los juzgados por la pandemia, lo que ha desembocado en amargas críticas de muchos letrados, procuradores y graduados sociales por ver cómo la parálisis de la administración ha demostrado una vez más que, por desgracia, nos queda mucho para llegar a una Justicia del siglo XXI, donde la rapidez y la agilidad no supongan una merma de garantías y derechos.

La decisión del Tribunal Superior de Justicia y de una magistrada, Raquel Catalá, quien ha sido la auténtica impulsora y que está adscrita al juzgado de lo Contencioso en su condición de JAT (Juez de Adscripción Territorial), ha permitido que la tecnología haya vencido al virus y, con la colaboración de los profesionales, haya tenido lugar hasta nueve juicios, cada uno desde su lugar de trabajo, todos con togas, aunque estuvieran en sus despachos profesionales sin nadie que les viera más que la cámara que les estaba grabando. Según el Tribunal Superior de Justicia, esta era la primera vez que una iniciativa de este tipo tenía lugar en los órganos judiciales valencianos y probablemente, si esto se alarga mucho más, tendrá continuidad en otros ámbitos jurisprudenciales. El resto de vistas giraron sobre otras cuestiones relativamente sencillas para lo que es esta jurisdicción a fin de que esta primera prueba no se complicara en exceso. A priori, los juicios se sustancian prácticamente con la exposición de los alegatos de las partes, sin testigos ni peritos, aunque sí existe la posibilidad de aportar nueva prueba documental y que llegue en tiempo real al resto de partes para que se decida si se incorpora o no a la vista. La

Durante las dos últimas semanas se habían cuidado todos los detalles para que no se produjera el más mínimo error. Que los servicios informáticos estuvieran a la altura era decisivo porque, a diferencia de lo que sucede día sí y día en la mayoría de los juzgados, la sesión se iba a celebrar vía streaming; es decir, en directo y se podía seguir por los medios de comunicación y los ciudadanos a través de un enlace instalado en la página web de. A las 10.01 se ha hecho la luz en las pantallas y los letrados, claramente sentados ante lo que eran sus mesas de despacho y sus ordenadores, con sus togas, esperaban su turno para intervenir, mientras que la magistrada seguía la vista desde una sala de vistas vacía donde sólo había una segunda persona, la única con máscara de toda la escena. Era esa sala de juicios lo que más sensación daba de estar en una vista pública porque la cámara que se utilizaba era la que graba habitualmente los juicios y está situada, de forma aérea, lo que permitía ver la sala por completo.

Era un juicio clásico de la jurisdicción contenciosa. Fácil, si se quiere ver, y que se iba a resolver rápido. Se trataba de la expulsión de un inmigrante sin papeles. Uno de esos asuntos recalcitrantes para la Policía que tienen ante sí un enorme papeleo desde que detectan a esta persona y consiguen cerrar todo el expediente que, casi siempre, termina del mismo modo, con una decisión de la Administración para que salga del país porque no reúne los requisitos que se exigen. Tan habitual es esto como ver a los letrados de la defensa presentar recursos contra esta decisión desde el mismo día que a estas personas sin apenas futuros se les ha conseguido notificar que deben abandonar el país de forma pacífica. Con el recurso, al menos, se gana un tiempo en nuestro país y se espera, quién sabe, que algún magistrado entienda las causas, en este casos casi excepcionales, que justificarían que no se cumpliera la resolución de la administración. Así se argumenta desde la presencia de familiares al hecho de que no hayan delinquido durante su estancia en el país para evitar que se les expulse a sus países de origen, también se pide que se aminore la carga que lleva la sanción y que se le permita a corto plazo volver para, entonces sí, regularizar su situación. Por estos derroteros sucedió la vista. Con el abogado del Estado negándose a cualquier cosa que no sea la expulsión ya acordada y la defensa solicitando que se revocase la orden.



Juicio

Finalizada la vista, la magistrada no pudo contener algo muy poco habitual de ver en los juzgados, como son las emociones por, precisamente, las personas a las que menos se les ve: los propios magistrados. Y este fue un caso porque, casi con la voz quebrada, dio las gracias a todo el mundo, en especial a la presidenta del Tribunal Superior de Justicia, de la Comunidad Valenciana, a Pilar de la Oliva, porque sabía que había dirigido la primera vista telemática que, sin duda, abrirá a corto plazo la vía a extenderse y no sólo porque exista un virus circulando. Después, llegó el segundo juicio y así uno tras otro en lo que, al final de la mañana, ya parecía algo casi habitual.

Los nueve juicios completos se llevarán a cabo de manera telemática en su integridad y podían ser seguidos por la ciudadanía a través de Internet, según fuentes de la Generalitat. De esta forma, este órgano judicial se convierte en el primero de España que no solo celebra un juicio en su integridad por esta vía, sino que además lo hace en abierto.

Para garantizar que la vista -como las convencionales- es pública, cualquier ciudadano puede acceder para asistir virtualmente al juicio a través de esta dirección web http://www.justiciaoberta.gva.es/va/video-en-directe-de-les-vistes?url=elco01_ali

La Audiencia Provincial de Alicante celebró la semana pasada su primera vista telemática, pero será este juzgado de Elche el que celebrará los primeros juicios completos en los que los casos quedarán vistos para sentencia. Esto ha sido posible gracias a los sistemas que ha implementado la Conselleria de Justicia, Interior y Administración Pública a través de la Dirección General de Tecnología de la Información y las Comunicaciones, que depende de la Conselleria de Hacienda y Modelo Económico.

Las actuales salas de vistas cuentan con equipos de videoconferencia, redes RDSI y el equipamiento audiovisual adecuado para celebración de vistas.

Adicionalmente, en todas las salas de vista se ha instalado, a raíz del confinamiento, un sistema de videoconferencia para ordenadores personales (Webex) para su uso a través de Internet, que permite una mayor flexibilidad a la hora de establecer las videoconferencias con terceros. Esto ha facilitado la celebración de juicios telemáticos.

Además, los nuevos monitores instalados cuentan con altavoces, micrófonos y cámara web integrados, según las fuentes, que indican que los juicios que se van a celebrar en esta jurisdicción solo requieren la intervención de las partes en litigio, sin que participen testigos ni se presenten peritajes.

Los intervinientes en el proceso, además, lo pueden hacer desde cualquier ubicación ya que el sistema está preparado para ello.

De hecho, el sistema informático es similar al empleado hasta ahora para las declaraciones de detenidos y la realización de vistas de urgencia que se han llevado a cabo en los tribunales durante el estado de alarma.

Todo el sistema ha sido testado para garantizar los requisitos legales y procesales y que el juicio quede registrado en la plataforma Arconte, donde se conservan las grabaciones de las sesiones, así como la documentación procesal utilizada.

En la sala de vistas solo es necesaria una presencia mínima de un funcionario o funcionaria encargado de grabar la sesión, pues el magistrado, aunque debe estar en sede judicial, si la situación lo requiere, podría estar en su despacho para mantener las distancias de seguridad.

Además, la Conselleria de Justicia tiene ahora mismo en marcha el Proyecto Scriba, que ha sido adjudicado por más de 12 millones de euros, y que permitirá cambiar los sistemas de grabación de las salas de vistas para que en todas ellas se puedan presentar documentos y que estos sean visibles para todas las partes del procedimiento. Está prevista la instalación de 485 nuevos equipos a lo largo de este año.