No es el momento para la obra de la Corredera

CCOO hizo públicos los datos del paro correspondientes al mes de marzo en la comarca del Baix Vinalopó. El desempleo aumentó un 9,44% en el último mes, debido, principalmente, a la crisis del coronavirus, que ha originado que muchas empresas echen el cierre€y veremos cuántas podrán abrir. Según los datos del sindicato, el desempleo en Elche aumentó en 2.761 personas, 9.44%, sobre los 29.262 en el citado mes anterior, por lo que a 31 de marzo había 32.023 desempleados: el 25,5% de población activa de esta ciudad NO tiene empleo. Esto debería mover a escalofríos a cualquier ilicitano sensato.

Por otro lado tenemos un ayuntamiento saneado cuyo nivel de endeudamiento está por debajo del 20% gracias al plan de financiación de la deuda puesto en marcha durante el mandato de Mercedes Alonso y con Manolo Latour como edil de hacienda. De una deuda cercana a 110% en 2011, con un consistorio en quiebra técnica, a una administración desendeudada. Y sí: gracias al esfuerzo de los ilicitanos pero también gracias a la gestión del PP.

Nos adentramos, a pasos de gigante y con una velocidad que intimida, a una de las peores crisis económicas de nuestra historia reciente. Hay miles de ilicitanos que llevan dos meses sin cobrar los ERTES que puso en marcha la Reforma Laboral promovida por el PP en el Gobierno de la Nación y que ahora, el PSOE del mediocre de Sánchez y su portavoz Lastra, parece, quieren derogar consecuencia de su pacto con los herederos de ETA ( la misma que asesinó a tantos socialistas honrados y decentes).

Tenemos a los hosteleros y comerciantes desesperados y clamando al gobierno de la ciudad (el Municipio es y será la administración más próxima a las personas) por unas ayudas que necesitan para poder subsistir. Propusimos al Sr. González unas bases redactas para ayudarles a pagar el alquiler o el IBI de sus locales. Pero no sabemos nada. 1 millón de euros para cerca de 5.000 negocios es miseria. La Diputación nos va a ahorrar 186 mil euros al trimestre de la aportación municipal al Consorcio de Basuras. Ese dinero podría servir para rebajar la cuota de basuras a los comerciantes y hosteleros. Pero, nada. Se podrían recortar partidas de gasto corriente tales como todas las de propaganda y publicidad de este gobierno: casi 800 mil euros en total. Pero se niegan. Necesitan la propaganda como un dopaje. Eso sí, meten tijera de 200 mil euros en la partida para las pedanías o 1 millón de euros en los denominados presupuestos participativos. Sin rubor.

Nos hemos volcado, como grupo político y principal partido de la oposición, en la proposición de medidas, sin descanso. Desde el 16 de marzo hemos planteado más de cuarenta propuestas. Una de las últimas ha sido instar al Sr. González a que tome la iniciativa y promueva una reunión conjunta ( la primera de la historia) de los dos departamentos de salud de nuestra ciudad con los dos hospitales públicos de Elche y todos los alcaldes concernidos. Algo básico ante la que esta cayendo. Pero, nada. González, como su jefe, está superado. No sabemos nada de esa propuesta. Pero ni de ésta ni de ninguna. El Sr. González no tiene ningún respeto por el PP de Elche. Una llamada el 16 de marzo con un " Ya te diré" y otra el 20 de abril para organizar el pleno extraordinario de abril consecuencia de nuestra petición. Y nada más.

Ahora bien. Este equipo de gobierno irresponsable se empeña en poner en marcha un proyecto, absurdo ahora mismo, y megalómano: la peatonalización de la Corredera por 700 mil euros. Un proyecto que no quieren ni los vecinos afectados ni los comerciantes que temen la catástrofe. Un proyecto estéril mientras no seamos capaces de atraer gente al Centro de Elche para sacarlo del coma profundo en el que se encuentra. Para hacer eso y construir desde los cimientos sólo hay una receta: comencemos YA el nuevo Mercado Central que es una inversión de 12 millones de euros que nos saldrá gratis a los ilicitanos y que conlleva parte de la peatonalización y puesta en valor de todos los refugios ( jamás utilizados) de la Guerra Civil y de ser necesario ( si el alcalde se dignara en pactar con placeros e inversores la adaptación del proyecto a la nueva realidad) del parking de la pescadería de Ramón Pastor, del famoso túnel de Calahorra a Santa Pola y hasta de la tumba de Almikar Barca ahogado en el entonces temible río Alebus ( Véase la ironía). Lo que haga falta para que se cumpla el contrato, dicen los promotores. Pero nada.

¿Se acuerdan de aquel alcalde que un año antes de la crisis de 2008 se empeñaba en vender el proyecto de la Noria mirador como inversión de referencia estratégica y hacer de Elche una referencia turística internacional? Pues ya saben cómo terminó el cuento. Además de haber sido ese edil el artífice de gran parte de la deuda que aún no hemos terminado de amortizar, parece ser que es el modelo a seguir por el Sr. González. Pero esto con la diferencia importante de que Soler tenía iniciativa, para bien o para mal, mientras que la única iniciativa de González es la obsesiva adicción a la propaganda y al humo vendido como mercancía.

NO es el momento de gastar 700 mil euros en la peatonalización de la Corredera. Con la que está cayendo ya; con miles de familias asistidas por Cáritas y otras entidades sociales para poder comer; con miles de ilicitanos en ERTES sin cobrar y hosteleros y comerciantes preocupados y pidiendo ayuda a su ayuntamiento; con un 25% de paro y, de seguir así, con más del 32% de desempleados antes de final de año en la ciudad, NO es el momento.

Como no es el momento para fiestas ni para pólvora ni para folklore mediático con una epidemia que se ha llevado por delante a 30 mil compatriotas y que aún no sabemos cómo vamos a gestionar.

¿Saben cuántas cosas, cuánta ayuda se puede ofrecer con esos 700 mil euros para la Corredera? Si le sumamos a eso los más de 700 mil euros de la partida de fiestas, los 140 mil de la barraca municipal ya tenemos más de un millón y medio de euros para inyectar ayuda y distribuir comida a los ilicitanos más vulnerables: desde los servicios sociales del Ayto a instituciones tan entregadas como Cáritas, Abrazo de Luz, Cruz Roja, Conciénciate, DYA, comedor Al-Taufic o las decenas de parroquias de la ciudad que están ayudando a tanta gente que está en la desgracia. O también para repartir mascarillas a todas las familias de Elche como Luis Barcala ha hecho en Alicante.

¿Quiere hacer de la Corredera su propia Noria, Señor González? Pues lo decimos que no. Ahora NO. NO es el momento. Tome nota y aprenda, pues parece que, a pesar de estar en política desde 1995, no haya entendido nada.