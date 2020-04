Mascarillas gratuitas para 47.000 personas en Elche

Las farmacias de Elche han comenzado a distribuir hoy las mascarillas, proporcionadas por la Generalitat Valenciana, a las personas mayores de 65 años y a aquellos colectivos que sufran algún tipo de enfermedad crónica y que en caso de contagio por Covid-19 puedan tener peor pronóstico.

Las personas mayores han sido madrugadoras y desde primera hora ya se podían ver colas en algunas farmacias para conseguir estas mascarillas gratuitas. Conforme avanzaba la mañana la situación se iba normalizando, aunque en otros despachos de farmacia había que seguir guardando cola.

"La iniciativa es una de las primeras que se hace en España y ha sido posible gracias al esfuerzo inversor que ha realizado el Consell en la compra de material directamente desde China, a través de la llamada 'Operación Ruta de la Seda', con el aterrizaje de 13 aviones, hasta el momento, mediante los que se ha importado más de 400 toneladas de material sanitario como guantes, gafas, equipos de protección individual con batas, entre otros", ha señalado la concejala de Sanidad del Ayuntamiento de Elche, Mariola Galiana, quien recuerda que cada usuario puede conseguir hasta tres unidades de mascarillas, de manera gratuita, con tan solo presentar su tarjeta SIP en cualquiera de las 91 oficinas de farmacia de la ciudad, 12 de ellas ubicadas en las pedanías.

Galiana estima que en el municipio hay alrededor de 39.000 personas mayores de 65 años y unas 8.000 con enfermedades crónicas o de riesgo frente al coronavirus, por lo que se prevé que más de 47.000 sean las beneficiarias de las mascarillas.

La edil también ha indicado que los familiares de los colectivos vulnerables podrán recoger el material en caso de que estas personas necesiten ayuda. Al mismo tiempo, Galiana ha querido lanzar un mensaje de tranquilidad y ha apelado a la responsabilidad de no acudir a dichos establecimientos salvo si coinciden con un desplazamiento para la compra de productos de primera necesidad o medicinas, así como que se recojan de forma escalonada para no provocar una saturación en el servicio y evitar aglomeraciones. "No tienen límite de fecha y va a haber para todo el colectivo", ha añadido.

Además, Galiana ha recalcado que las mascarillas "son un elemento más de protección" que se debe "utilizar de manera adecuada" y, en este sentido, ha subrayado la "gran labor de asesoramiento" que se realiza desde las farmacias para informar sobre el uso adecuado de las mismas.

Precio fijo para las mascarillas

Por otra parte, la edil de Sanidad, Mariola Galiana, ha valorado positivamente la nueva orden, publicada en el Boletín Oficial del Estado y aprobada por el Gobierno, de controlar y fijar los precios de las mascarillas.

Según ha explicado la edil "esta nueva medida garantizará el acceso a la población de los productos de uso recomendados como medidas higiénicas para la prevención de contagios por la Covid-19 y evitará así los excesos económicos de fabricantes y proveedores".