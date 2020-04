Un incendio calcina un autobús urbano de Elche

Un incendio calcinó anoche un autobús urbano de Elche, cuyo conductor dirigía ya el vehículo a su depósito de Buenavista. Los hechos se produjeron a las once de la noche. Los Bomberos del parque ilicitano recibían una llamada de auxilio desde el Camino de Castilla. El trabajador del servicio de transporte aseguraba haber notado que el coche se estaba recalentando y lo detuvo en el arcén. Entonces comenzaron las llamas. Por suerte, no hubo que lamentar ningún daño personal, pero el intenso fuego empleó a once bomberos, prácticamente a todos los efectivos del parque de Elche, durante dos horas y media.

Según fuentes oficiales, se trasladaron hasta el lugar dos bombas urbanas, una nodriza para ofrecer el repostaje de agua y un vehículo de jefatura. Estas cuatro dotaciones tuvieron que ser empleadas a fondo para extinguir las llamas, un hecho que no se produjo hasta la 1.40 horas de la madrugada. El autobús quedó prácticamente calcinado y totalmente inservible, como se puede apreciar en las imágenes. Ardió todo su interior, varias ruedas, el motor, el techo...

La Guardia Civil cortó el Camino de Castilla durante el tiempo que los Bomberos precisaron para apagar el fuego. Realmente, en esas más de dos horas solo tuvieron que retener y desviar a dos camiones como consecuencia de la situación de confinamiento que vive la población.