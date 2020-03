Wifi, televisión, sala de lectura y biblioteca en Elche para los indigentes del confinamiento por el coronavirus

Vivir juntos no es fácil y menos cuando uno es un indigente, está repudiado por la propia sociedad y ha hecho de su soledad una forma de vida. El confinamiento de 70 personas en Elche, en un albergue que tuvo que ser improvisado por el Ayuntamiento en un tiempo record, con ayuda de Cáritas, Protección Civil y voluntarios, está demostrando al cabo de un par de semanas cómo estas personas son capaces de organizarse y autogestionarse. Quizá en este periodo encuentren un camino.

Esta mañana, el concejal de Derechos Sociales, Mariano Valera, ha querido hacer público el agradecimiento a todas las personas y entidades que están colaborando con el Ayuntamiento en el mantenimiento del albergue habilitado en el polideportivo de El Toscar a raíz de la pandemia generada por el coronavirus y que en estos momentos cuenta con 70 usuarios.

Valera recuerda que "ya hace más de dos semanas que comenzó el confinamiento y en el Ayuntamiento de Elche nos vimos en la necesidad urgente de dar una respuesta a todas esas personas que viven en la calle, a las personas sin hogar. Desde el Ayuntamiento, en colaboración con Cáritas y con DyA nos pusimos manos a la obra y en cuestión de unas horas montamos el albergue en el pernoctaron en la primera noche ocho beneficiarios".

"Desde la concejalía estamos llevando toda la organización con las entidades involucradas, incluidas las asociaciones Sueña de nuevo y Casa del padre, con la que se está llevando a cabo voluntariado dentro del albergue".

El concejal ha indicado que no todos los usuarios del albergue son de Elche, ya que "ayuntamientos de la provincia nos ha ido llamando y pidiendo ayuda para que, por favor, nos hiciéramos cargo de las personas sin hogar de sus localidades. Ante esto, no podemos mirar a otro lado, ni valorar otra cosa que no sea la vida de las personas. La persona es para nosotros el centro de atención como siempre hemos hecho, es por ello que en nuestro albergue hay en estos moemntos cerca de 70 personas pernoctando".



Wifi

El concejal ha explicado que desde el Ayuntamiento de Elche se han habilitado en el albergue algunos servicios como wiffi, televisión, sala de lectura y biblioteca para poder hacer lo más llevadero posible el confinamiento.

"También hemos instalado lavadora para poder hacer gestión de lavado de la ropa de los usuarios y usuarias", ha señalado el concejal quien ha añadido que "desde el Ayuntamiento hemos diseñado un protocolo de actuación y de normas para poder convivir y vivir en las instalaciones habilitadas para ello. Pero lo más sorprende es como han ido los usuarios autogestionando ellos mismos la dinámica y funcionamiento del albergue".

Varela indica que la primera semana fue la más caótica, con casos en los que hubo que intervenir, sin embargo, asegura que en esta segunda semana "con las normas claras por todas las partes y teniendo presencia de seguridad durante las 24 horas, hemos comprobado que la gestión del estrés es mucho mayor. El hecho de empoderarlos con responsabilidades dentro del albergue nos ha ayudado a que ellos mismos puedan autogestionarse con ayuda y supervisión nuestra".

El edil ha explicado que además, "como Ayuntamiento estamos procediendo a analizar la situación de todas y todos de manera personal para ver qué respuesta podemos ir dando de manera individual a todo aquel o aquella que quiera trabajar con nosotros, desde la oficina de vivienda social de la concejalía, una alternativa habitacional para no volver a la situación de personas sin hogar".

El concejal ha querido agradecer desde el Ayuntamiento "todo el bien que se está haciendo para el desarrollo de este albergue, desde asociaciones, empresas y personas que, a título personal, se están ofreciéndo para colaborar en esta situación de emergencia social".