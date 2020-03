¿Puede abrir mi empresa de calzado?

¿Puede mi empresa de calzado abrir? Muchos empresarios y trabajadores del calzado, no solo de Elche, Petrer, Elda o Villena, sino de toda la provincia, así como todos aquellos empleados de la industria auxiliar, se vienen haciendo esta pregunta desde el pasado sábado, momento en que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, anunció un endurecimiento de las medidas de confinamiento y una reducción aún más si cabe de la actividad en la industria y los servicios en general.

En principio, la respuesta es no. No pueden abrir desde hoy lunes las empresas de calzado, y tampoco las de la industria auxiliar. Aunque existen algunos matices.

Así por ejemplo, solo podrán continuar aquellas firmas de calzado o de la industria auxiliar que se hayan reconvertido para fabricar material sanitario para los servicios esenciales.

Además, hoy lunes, todas estas empresas que no hayan podido reconvertirse temporalmente para dichos fines, tendrán una moratoria de un día en el caso de que no puedan interrumpir su actividad de manera inmediata.

Así por tanto, las fábricas de calzado y marroquinería deben cerrar desde este lunes durante dos semanas, de acuerdo con el Real Decreto que fue publicado anoche poco antes de las doce de la noche en el Boletín Oficial del Estado (BOE).

La industria auxiliar de la provincia ha sido de las primeras en responder y reconvertir parte o toda su producción para generar, por ejemplo, mascarillas para todo tipo de personal, no solo sanitario o de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado.

Cabe recordar que el Gobierno aprobó ayer, en un Consejo de Ministros extraordinario, un permiso retribuido recuperable para las personas trabajadoras de servicios no esenciales. Los trabajadore disfrutarán de ese permiso, de carácter obligatorio, del 30 de marzo al 9 de abril de 2020, ambos inclusive.

No obstante, no se aplicará a trabajadores que se encuentren ya teletrabajando, estén inmersos en un ERTE o estén sujetos a un procedimiento de incapacidad temporal con baja de maternidad y paternidad.

Durante este permiso, los empleados mantendrán su salario habitual. Empresa y representantes de los trabajadores deberán negociar la recuperación de las horas, que no podrá incumplir los periodos mínimos de descanso previstos en la ley.

Todas y cada una de las actividades esenciales para este periodo están detalladas en el Real Decreto aprobado por el Consejo de Ministros, y que se publicó en el Boletín Oficial del Estado - BOE. Puedes consultarlo aquí: https://www.boe.es/boe/dias/2020/03/29/