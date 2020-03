Muere el primer enfermo con coronavirus en Elche y hay al menos 34 ingresados en los dos hospitales

Un hombre de avanzada edad ha fallecido esta tarde en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) del Hospital General Universitario de Elche, según han confirmado fuentes sanitarias a INFORMACIÓN. Se trata de uno de los dos pacientes que estaban ingresados con coronavirus y en estado muy grave. El paciente presentaba otras patologías que han desencadenado su fallecimiento. Las autoridades sanitarias ya se han puesto en contacto con los familiares para notificar el luctuoso suceso. Este es el primer fallecimiento de una persona con coronavirus que ha registrado un centro sanitario ilicitano. Hasta ahora no se han facilitado datos por parte de la Conselleria de Sanidad del número de personas ingresadas en los dos hospitales. Todos los datos que se facilitan son de carácter provincial.

La triste noticia llega tan solo 24 horas después de conocerse que la primera paciente ingresada por coronavirus en la ciudad abandonaba la UCI tras 13 días hospitalizada y pasaba a planta, tras su mejoría.

Al menos otras 34 personas están ingresadas con coronavirus en los dos hospitales de Elche. La mayor incidencia se da en el Hospital General, que cubre el área sureste de la ciudad, pedanías y Santa Pola en el que hay al menos 24 personas ingresadas en planta, y tres casos que permanecen en la UCI. En las últimas horas, por tanto, dos pacientes han ingresado en esta unidad, aunque hay camas libres por si hubiera un repunte en los próximos días. Ayer se conocía la salida de la primera paciente enferma que estaba en la unidad de críticos y ha pasado a planta hasta que se le pueda dar el alta en los próximos días si sigue su evolución. En el Hospital del Vinalopó, que agrupa a la población noroeste de la ciudad, Aspe, los hondones y Crevillent, el número de ingresados roza la decena, según han trasladado fuentes sanitarias a este diario, que prefieren mantener el anonimato después de que desde la Conselleria de Sanidad les haya prohibido expresamente compartir cualquier tipo de información con los medios de comunicación, pues desde el área que dirige Ana Barceló insisten en negarse a facilitar datos desglosados por departamento de salud.

En el Hospital General de Elche, fuentes sanitarias señalan que anoche, en el área de Urgencias, hubo un incremento de pacientes atendidos con síntomas de coronavirus, que requirió hospitalización y están esperando los resultados de las pruebas, por lo que el número de positivos podría aumentar en las próximas horas. Pese a esto, la situación está controlada, aseguran ya que se han reagrupado a todos los ingresados con el virus en un ala de la quinta planta, donde se encuentra el servicio de Medicina Interna, para impedir contagios entre el resto de pacientes y personal sanitario. Por el momento, no temen que pueda haber falta de material, si bien señalan que los Equipos de Protección Individual (EPI), mascarillas y otros elementos de protección se han racionalizado en plantas y servicios que no tienen contacto directo con estos pacientes, para garantizar la disponibilidad en aquellas áreas donde sí se trabaja con ellos, como en Enfermedades Infecciosas o la propia UCI.

El objetivo pasa, más bien, por reservar los recursos que hay para cuando llegue el pico en los próximos días, no sufrir esa escasez de material hasta que lleguen los nuevos equipos tras las nuevas adquisiciones realizadas por la Conselleria. Pese a que esta situación ha generado malestar en una parte de la plantilla, que debe usar equipos de un solo uso durante varios días, sanitarios y sindicatos insisten en no crear alarma y en que el racionamiento pasa más por una medida de prevención para no derrochar material, ya que si bien no falta, tampoco sobra.

En el Hospital del Vinalopó, en cambio, tienen algo más de margen. Los sindicatos, muy críticos con la dirección en los últimos dos años, señalan que hay material de sobra y están muy contentos tanto por la baja incidencia como de la gestión realizada para preparar a los profesionales y al propio hospital para la pandemia. En primer lugar señalan que apenas hay una decena de casos ingresados, lo que sitúa al centro como el de menor incidencia en la Comunidad. Además, añaden que la dirección ha realizado obras para remodelar el área de Urgencias y dividirla en dos partes. Así, todos los enfermos con sospecha de coronavirus-hoy lo son prácticamente todos los que presenten algún cuadro respiratorio-, son atendidos en la zona de Urgencias principal, mientras que se ha habilitado otra zona, al final de esta área, para el resto de pacientes.

Esta área está separada por tabiques de madera y se accede por pasillos distintos. Personal del centro sanitario cuenta que incluso los sanitarios van vestidos de diferente forma en una zona u otra para que no haya confusión, y que se han habilitado tabiques de madera a modo de muros para garantizar el aislamiento. "Has dos zonas, la limpia y la sucia. Los que estamos en la zona sucia, que es la de coronavirus, además del pijama habitual llevamos doble bata impermeable, dobles guantes, gafas protectoras y mascarilla, y los que la zona limpia no llevan esas batas impermeables, aunque sí otros elementos de protección", cuenta un empleado del centro a este diario. "El 80% del área de Urgencias se destina ahora a atender a pacientes sospechosos, y el 20% al resto de patologías". Además, el hospital, en las plantas, ha quedado divido en tres zonas. Por una parte, los ingresados con coronavirus que han dado positivo, completamente aislados. En segundo lugar, los que esperan el resultado de la prueba, los sospechosos. Por último, hay otra zona habilitada con el resto de pacientes donde la actividad sigue de forma habitual.

Con todo, desde los dos hospitales trasladan la preocupación de cara a los próximos días, donde se prevé que aumenten los casos. Una previsión que desde el Ministerio y la Conselleria no saben concretar, por lo que genera incertidumbre entre los profesionales.

La gestión de la conseller Ana Barceló sobre esta crisis sanitarias ha desembocado en un movimiento hoy mismo en toda la Comunidad Valenciana, liderado por personas sanitario, debido a los problemas que se han producido de abastecimiento de material en algunos hospitales, caso de los de Elche y Vega Baja, lo que ha sido denunciado por los propios trabajadores. El hecho de que el 12% de los casos positivos sean de personas que trabajan en la Sanidad Pública y las explicaciones que ha dado en su comparecencia la titular del área, han terminado de enfadar a los trabajadores.

