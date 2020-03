La jugadora Ana Martínez se ofrece para luchar contra la pandemia al cursar Medicina

EFE. La jugadora del Balonmano Elche y de la selección española, Ana Isabel Martínez, se ha ofrecido a colaborar y luchar contra la pandemia del coronavirus tras haber acabado recientemente la carrera de Medicina.



En un vídeo mostrado por la Real Federación Española de Balonmano (RFEBM), la jugadora explica que terminó la carrera en febrero, si bien precisa que por un problema administrativo aún no ha podido obtener el título oficial.



Martínez precisa, en sus redes sociales, que está estudiando para acceder al MIR y que aún no está apuntada en ninguna lista "porque no tengo el título en mano, ya que entregué el TFG en febrero y no se ha podido realizar el trámite".



"Me he puesto en contacto con la sanidad de la Comunidad Valenciana y el Colegio de Médicos de Alicante a ver si se puede solventar", explica la jugadora del Elche, quien desea "ayudar de alguna forma".



"Mi disposición es al 100% y quiero ayudar. Me gustaría combatir, luchar y si ayudar de una forma u otra forma allí estaré", indicó la ilicitana, quien aprovechó para pedir a todos los ciudadanos que sigan las recomendaciones del Ministerio de Sanidad y se queden en sus domicilios durante el estado de alarma.



"Quiero animar a todos en estos duros momentos y decirles que podemos luchar contra esto y le ganaremos", sentenció.