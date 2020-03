Palmereros y artesanos piden aplazar el Domingo de Ramos para salvar de la ruina la Palma Blanca de Elche

Este es el comunicado que han lanzado hoy la Asociación de Palmereros de Elche (Apelx) y Volem Palmerar para pedir ayuda:

"El domingo 5 de abril debía ser Domingo de Ramos. Pues bien, ese día no va a tener lugar la "Processó de la Burreta," como le llamamos en Elche. Ese día no habrá Bendición de los Ramos, nadie va a acompañar a Jesús a su entrada en Jerusalén, nadie estrenará ropa, ni recorrerá las calles con su Palma Blanca en la mano, no habrá concurso de Palmas. Pero tampoco tendrá lugar el Mercado de Palma Blanca, ni en Elche ni en ninguna parte.