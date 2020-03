Margalló y Elx en bici defienden el uso de la bicicleta para ir al trabajo

Margalló Ecologistes en Acció d'Elx y Elx en bici defienden el uso de la bicicleta para ir al trabajo o realizar cualquier otra actividad que contempla el decreto por el estado de alarma. Desde el colectivo ecologista reseñan que se está generando confusión y miedo entre los usuarios de este medio de transporte. Aseguran que la Policía Nacional está cuestionando a quiénes usan la bicicleta y exponen el caso de Jorge.

"Este vecino es autónomo que regenta un obrador y horno de pan en el barrio de El Pla, se desplaza en bicicleta cada día desde su domicilio, en Altabix. Habitualmente algunos de sus desplazamientos son en horario nocturno, por lo que descarta el uso de Bicielx al no estar el servicio de bicicleta pública operativo en dicho horario. Para evitar quedarse sin bici pública por horario, se desplaza siempre en su bicicleta particular. No obstante, el 19 de marzo, un agente de la Policía Nacional paró a Jorge en la calle de camino al trabajo pidiéndole todo tipo de explicaciones, incluso manifestando la duda de que fuera a trabajar un día festivo a un obrador de pan. Pese a llevar encima un documento que acreditaba su actividad, el agente advirtió a Jorge de que la próxima vez que lo vieran con la bicicleta le impondrían una propuesta de sanción", expone el colectivo.

En base a este testimonio que ofrecen los ecologistas, el colectivo pide al Ayuntamiento y a la Policía Local que insistan en este aspecto ante los demás cuerpos y fuerzas de seguridad que trabajan en la ciudad para "que no quede a merced de la interpretación de cada agente. Los usuarios y usuarias de la bicicleta deben ver garantizado su derecho a seguir usando este modo de transporte sostenible para sus desplazamientos necesarios sin que se les intente hacer creer que están incumpliendo la legalidad".

Desde Margalló indican, además, que la bicicleta, por su carácter individual, al no compartir espacio ni circular de manera natural a menos de un metro de otros usuarios, "reduce la probabilidad de contagio de coronavirus en comparación con otros medios de transporte, además de agilizar los trayectos, por lo que para muchas personas es la mejor opción en sus desplazamientos necesarios".

Como curiosidad, si se permite a la población desplazarse en coche a entidades bancarias o a centros comerciales situados a las afueras de la ciudad, a más de 2 km de distancia de la mayoría de los domicilios, está totalmente fuera de lugar la polémica que se intenta generar con los desplazamientos en bicicleta ya sea para trabajar o comprar alimentos u otros productos de necesidad.

Desde Margalló-Ecologistes en Acció y Elx en Bici hacen, por tanto, un llamamiento a las autoridades para que fomenten la bicicleta como medio de transporte durante el estado de alarma. Asimismo, insisten a la población que solo salga de su domicilio en bicicleta para los casos establecidos por el decreto, no para ocio o deporte.