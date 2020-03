El DJ viral tras poner música desde su balcón en Elche: "Hay gente que se ha ofrecido a pagar la multa si me sancionan"

En apenas cinco días, este ilicitano ha dado la vuelta al mundo. Lo que comenzó como una actividad para pasar la tarde del domingo en casa, el segundo día de confinamiento, se ha convertido en toda una revolución en redes sociales. Fran Rosique, la persona que está detrás de FranTrack DJ, optó por sacar sus altavoces al balcón, poner música a todo volumen para entretener al barrio y dar su teléfono para que los residentes se mandaran mensajes entre ellos. Una idea muy aplaudida tanto por los residentes de la zona como por las redes sociales, pero que también generó críticas de otros vecinos, que llamaron a la Policía Local para que cesara la actividad. A sus 44 años, lleva 27 dedicándose como hobby a sonorizar eventos y a hacer de DJ, pese a que se gana la vida como técnico y reponedor en una empresa de vending. Ahora, gracias a la repercusión en redes sociales ha participado hasta en un programa en EE UU para toda la comunidad hispana. Rosique cuenta a INFORMACIÓN este repentino salto a la fama y, aunque la Policía Local le ha obligado a parar su particular programa en dos ocasiones, adelantamos que no hay dos sin tres...

PREGUNTA: En menos de una semana el vídeo lleva acumuladas más de 4,6 millones de visualizaciones... ¿Esperaba esta repercusión?

RESPUESTA:.La repercusión que quería tener era para mis vecinos, hacerles la tarde más amena. En las redes sociales se empezó a compartir los vídeos y al final se ha convertido esto en viral en todo el mundo. Estoy recibiendo llamadas y mensajes de toda Latinoamérica, Estados Unidos... No era mi intención, de verdad.

¿Cómo surge la idea de salir al balcón a poner música y dedicatorias a todo volumen y para todo el barrio?

Yo soy DJ desde hace 27 años, me dedico a esto semiprofesionalmente, y como tenía el material aquí y trabajo mucho en iniciativas del barrio, hago de spiker en el mercadillo del trueque y demás, pues pensé en amenizar la tarde a los vecinos. Cogí un equipo que tenía en casa, lo saqué al balcón y así comenzó la cosa.

Hizo un pequeño anuncio horas antes de empezar pidiendo que la gente le mandara mensajes y dedicatorias de canciones. ¿Comenzó a desmadrarse ya a partir de ese momento o el boom vino después?

Sí, lo anunciamos porque lo que quería era no molestar. Por lo visto sí hubo alguien que se molestó, lo siento por la parte que me toca. La única intención era amenizar la tarde. Se me ocurrió dar un teléfono auxiliar que tengo, y a día de hoy ese teléfono tiene más de 5.000 mensajes. El vídeo que compartisteis desde INFORMACIÓN también ha tenido una repercusión exagerada. Eso es lo que hace unirse a la gente.

No pudo completar esa tarde musical, hubo quien llamó a la Policía. ¿Cómo le comunicaron que tenía que apagar la música?

El domingo pasado el programa duró media hora, me llamó la Policía al teléfono que di. Me entraban varias llamadas y mensajes pero al entrar una que parecía de centralita, con un número extenso, ya pensé que era la Policía. A los compañeros policías los defiendo en todo momento, sus palabras fueron súper amables. Ellos entendían lo que se estaba haciendo pero tienen que hacer su trabajo, me pidieron que terminase con la actividad y eso hice.

Aun así hubo mucha gente que pidió que siguiera y llegó a anunciar en FB su voluntad de volver, como finalmente hizo€

Hubo incluso gente que se ofreció a pagar la multa si nos la ponían. Tengo una gran amiga que es periodista y me dio algunas ideas para seguir. El lunes por la noche creé una página de Facebook que se llama "Quédate en casa radio Streaming" para centralizar un poco lo que queríamos hacer, que era que la gente nos pudiese ver donde quisiera y pudiesen hacer sus peticiones.

Ese primer programa de Quédate en Casa Radio Streaming se "estrenó" ayer, el Día del Padre. ¿Tampoco pudo ser, no?

Estuvimos casi dos horas en streaming, hasta que los compañeros policías vinieron al balcón debajo de casa a comunicarnos que tenían quejas y teníamos que cesar. Los policías que vinieron a avisarme también habían visto el vídeo y fueron muy amables pero claro, tienen que hacer su trabajo. Me dijeron que bajara el volumen y ahí quedó la cosa. No quiero que la gente les increpe a ellos, están haciendo su trabajo. Un agente me dijo que había visto el vídeo, que le parecía muy bien lo que estaba haciendo pero la ley es la ley. A nivel personal no me ha dicho ningún vecino que le molestara, a lo mejor somos un 90 o 99% de la gente a la que nos gusta esto y lo estamos disfrutando, pero igual hay un 1% que no le gusta, y hay que respetarlo.

Entonces, ¿Lo intentará de nuevo? ¿A la tercera va la vencida?

Sí que quisiera intentar ponerme en contacto con el Ayuntamiento para proponerlo. No se hace publicidad, no se busca ninguna compensación económica. La única compensación es animar a la gente. Sé los medios que hay que seguir cuando se hace en una plaza, porque como comentaba antes me dedico a esto semiprofesionalmente, pero en este caso es desde un domicilio. Voy a intentar ponerme en contacto con quien corresponda para ver si se puede obtener algún tipo de permiso.

Que quede claro: Fran Rosique no se rinde.

La intención es seguir, sin molestar a ningún vecino ni que los compañeros de la Policía, que ya tienen bastante trabajo con esta crisis, tengan que venir a apercibirnos.

También ha intentado continuar a través de Facebook pero le han bloqueado los vídeos. Parece que está siendo más complicado de lo que parece.

Los dos vídeos más largo de ayer han sido bloqueados en la página de quédate en casa. Entiendo que ha sido a través de los robots de Facebook, que tienen una ley de protección a los derechos de autor. He hecho una modificación en los títulos para ver si los pueden desbloquear y a ver cuál es la respuesta de Facebook. Yo entiendo que hay unos derechos de autor pero se violan cuando te lucras, pero en este caso no estamos lucrándonos. Lo único que se busca es el entretenimiento.

Ha recibido más de 5.000 mensajes directamente a tu móvil y otros miles en redes sociales, ¿Hay alguno que le haya sorprendido, por el contenido, por donde viene, por lo que le pide...? ¿Qué le dice la gente?

Los amigos de Latinoamérica nos bendicen, estamos bendecidos de aquí a la eternidad. También vienen muchos mensajes de ánimo, nos dan las gracias por estar ahí, dicen que vamos a salir todos juntos, que es la frase común. Me sorprendió sobre todo que , en la mañana de ayer, me escribieron y me llamaron de un programa que se hacen en Los Ángeles, en California, a nivel nacional para toda la comunidad hispana. Me llamaron y me dijeron que entraba en diez minutos en antena. La entrevista también la hemos compartido en nuestra página. En el momento no me paré a pensarlo, pero luego dije "ostras, esto está cogiendo un peso que no sé hasta qué punto voy a poder soportar". Ya digo, la intención era llegar a mis vecinos, dos o tres calles colindantes, y cuando te sientas a pensarlo ves que ha llegado a la otra punto del mundo. Es muy fuerte.

Ha cruzado el charco como DJ, ¿le ha servido, pese a que el objetivo era hacer algo altruista, para que le contraten para cuando acabe el confinamiento?

En principio no, sí tengo amigos que se dedican a esto, que son DJs y me han propuesto entrar un día con ellos, en sus programas en streaming, pero son gente con la que ya tenía relación anteriormente. No me han hecho ninguna oferta profesional, pero una de mis mayores ilusiones es ser locutor de radio. Me llevo dedicando a esto desde hace 27 años y no te discuto que si algún día me llegase una oferta de estas no dudaría en pensarlo. No es por una repercusión económica, sino porque es lo que a mí me gusta. Llevo desde bien pequeñito con la música, de pequeño estuve en el conservatorio y demás. A parte de mi familia, la música es mi vida. Sí me gustaría, aunque sea gratis, hacerlo algún día.

Las actividades que le han "censurado" hasta ahora eran con los altavoces en el balcón, para todo el mundo€ ¿Se ha planteado hacerlo en petit comité, en casa, solo a través de internet?

Tengo amigos informáticos y estamos ahí dándole un poco unas vueltas. De hecho tengo un gran amigo que tiene una tienda de informática y tiene un altillo preparado para eso. Lo que pasa es que tenemos el inconveniente de que no podemos salir a la calle, no me podría desplazar hasta allí. Con los medios que tengo en casa, móvil, portátil y demás sí voy a hacer algo, estoy viendo cómo plantearlo para hacer algo lo más decente posible. Aunque controlemos el virus, esto es una cosa que se va a alargar, ya están diciendo que 18 meses seguro, pero si dentro de tres meses podemos salir a la calle y yo me puedo desplazar, sí puede ser que planteemos la manera de montar un pequeño estudio y seguir animando a esa gente de una manera un poco más, no profesional, pero sí semiprofesional.