Las tres normas del Hospital General de Elche

Ante la crisis a nivel mundial que se está viviendo por culpa del coronavirus, el Hospital General de Elche ha querido hacer públicos una serie de consejos, recomendaciones y obligaciones que deben seguir tanto los pacientes como sus acompañantes durante estos días tan especiales y delicados. En el momento actual, y en base a las recomendaciones sanitarias, el Hospital General recuerda que está prohibido realizar visitas a pacientes ingresados. En caso de que sea estrictamente necesario, solo habrá un cuidador o cuidadora por paciente. Por último, el departamento de Salud recomienda que los acompañantes no se muevan dentro del recinto sanitario.

Al margen de estas tres normas, desde el hospital se recuerda para los centros de atención primaria y unidades de apoyo que se evite acudir a los centros de salud y a los puntos de atención continuada o urgencias si no se necesita atención inmediata. Ante la necesidad de atención, si es posible, se pide no acudir acompañado y permanecer solo el tiempo imprescindible en el centro manteniendo la distancia de seguridad (el doble de la longitud de su brazo extendido). Si tenía cita previa para revisión de enfermedades crónicas, como diabetes o hipertensión, y para las revisiones anuales pediátricas de pacientes sanos, hay que esperar la llamada del personal asistencial. Para realizar consultas administrativas, como renovar recetas, recoger analíticas o partes de confirmación, hay que llamar al centro de salud. El personal resolverá estos trámites, por lo que no hay que desplazarse personalmente.

Por último, desde el Hospital General de Elche y las consultas externas (UIAE) se recuerda que hay que evitar acudir al hospital si no se necesita una atención de carácter urgente. Ante la necesidad de atención sanitaria, se hace hincapié en la importancia de acudir sin acompañante, en la medida de lo posible, y permanecer solo el tiempo imprescindible en el centro, manteniendo la distancia de seguridad (el doble de la longitud de su brazo extendido). En lo que respecta a las consultas externas del hospital, si tenía cita previa, intentarán contactar con usted a la mayor brevedad con el fin de realizar una consulta por vía telefónica. Mientras tanto, se ruega permanecer en casa, salvo en casos de necesidad urgente.

Es muy importante seguir estas normas, consejos y recomendaciones que lanza el Hospital General de Elche dada la gravedad de la situación, como lo demuestran los últimos datos difundidos por la Conselleria de Sanidad, en los que se informa de nueve muertes y 42 nuevos casos de contagios durante las últimas horas en la Comunidad Valenciana.