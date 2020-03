Los juzgados echan el cierre y solo se atenderán causas con preso y las guardias

Completamente cerrado. Así se han encontrado los ciudadanos que han acudido esta mañana a los juzgados de Elche la Ciudad de la Justicia. El acceso al edificio está controlado por la Guardia Civil, que tan solo deja acceder a aquellos citados en el Registro Civil para la inscripción de nacimientos o defunciones, y también para matrimonios en los que uno de los cónyuges corra peligro de muerte. También se podrá acceder a cuestiones relacionadas con el Juzgado de Guardia, el único que opera con normalidad en la ciudad. El resto de organismos cuenta con los servicios mínimos, formados por un tramitado o gestor y un auxilio judicial cada dos tribunales. Todos los juicios han sido suspendidos, a excepción de las causas con preso. En este sentido, según señalaron fuentes judiciales, tan solo se han celebrado dos esta mañana, en el Juzgado de Violencia de Género.

Desde el Registro Civil señalan que los servicios mínimos son insuficientes, y que pese a que toda la plantilla se ha ofrecido para trabajar, no se ha aceptado ya que solo se cubre ese mínimo de personal. El problema, han señalado, es que al depender del Juzgado de Primera Instancia 3 y no ser un organismo exclusivo, ese personal mínimo lo forma tan solo un funcionario, que no puede cubrir todo el volumen de trabajo.