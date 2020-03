El aeropuerto Alicante-Elche sigue colapsado y no se respetan las medidas de seguridad

Pese a que el sindicato UGT-PV denunció ayer la situación que se está viviendo en el aeropuerto Alicante-Elche, las imágenes de aglomeraciones de personas, colapso e incumplimiento de las medidas de seguridad frente al coronavirus se siguen produciendo durante la jornada de hoy, según denuncian usuarios del aeródromo y confirman las imágenes que acompañan este artículo, tomadas este mediodía. Los trabajadores tampoco cuentan con medidas de seguridad como guantes o mascarillas ni pueden mantener el espacio de seguridad mínimo.

UGT-PV denunció ayer domingo que en el aeropuerto Alicante-Elche no se están cumpliendo los protocolos de seguridad para prevenir los contagios por el coronavirus en los procedimientos de facturación de los equipajes, al tiempo que siguen abiertos algunos locales de restauración. Según la responsable del sindicato aéreo, Vanesssa Esteve, los clientes no respetan las distancias y algunas de las compañías no actúan para separarlos. Aena asegura, por su parte, que en todas las mesas de filtros hay geles de hidroalcohol.