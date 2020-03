Las comunidades de Regantes aseguran que los agricultores seguirán produciendo

Las comunidades de regantes de Elche han hecho un llamamiento a la ciudadanía para que mantenga la calma mientras dure la pandemia por el coronavirus. Los regantes aseguran que hay recursos hídricos y que seguirán trabajando intensamente para obtener más, todo con el objetivo de dar servicio a los agricultores para que la producción no se paralice y no falten, por tanto, los alimentos. «Nosotros no podemos estar en casa, estaremos donde siempre estamos, trabajando y produciendo alimentos para la ciudadanía», señalaban. Con este mensaje los regantes intentan tranquilizar a esa parte de la población que en los últimos días está acudiendo en masa a los supermercados porque teme una falta de abastecimiento en las tiendas, después de que el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, haya decretado el estado de alarma para evitar un aumento de los contagios por el coronavirus.