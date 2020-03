Las discotecas de Elche también cierran

Ante la crisis del coronavirus las discotecas de Elche han decidido cancelar toda su actividad para este fin de semana como medida para intentar frenar la propagación del contagio. Así lo han comunicado los locales de ocio Clandestine, Mio Club, La Comedia Glorieta, La Movida, Do you Remember?, Babilonia y el resto de los locales del grupo La Comedia: La terraza de la Movida, XO Music Club, Ten 10 Elche, Baby'Oh, Tromborangua y Ten 10 Alicante. "En situaciones complejas nuestro deber cívico es ser socialmente responsables y no anteponer beneficios económicos a beneficios sociales. Por eso aplazamos la actividad de ocio programada para este fin de semana en ayuda a la contención de la epidemia. Decidimos sumarnos a la causa contra la lucha de la propagación del virus y así evitar el contagio de nuestros clientes, amigos y trabajadores. Esperamos que la situación vuelva pronto a su normalidad y podamos estar junto a vosotros lo antes posibles", señalan los comunicados que han difundido las discotecas ilicitanas.

Algunos de los locales de ocio también han anunciado que las entradas que se habían adquirido por anticipado para este fin de semana serán válidas para eventos que se anunciarán próximamente y que, para solicitar la devolución, hay que ponerse en contacto con los canales de venta.

Por su parte, el Ayuntamiento de Elche ha decidido hoy suspender a partir de mañana durante 15 días toda la actividad municipal en instalaciones socioculturales, deportivas, culturales, juveniles, en el ámbito de las fiestas y del turismo con el objetivo de evitar la propagación del coronavirus. El alcalde, Carlos González, ha comparecido hoy para anunciar nuevas medidas preventivas en la ciudad. Entre ellas destaca, además, la suspensión de los mercadillos ambulantes, pero no la actividad de los mercados municipales; la limitación a la "mínima expresión" de la actividad institucional, aunque ha garantizado que se seguirán manteniendo las reuniones de los órganos del gobierno municipal con las medidas de higiene y de seguridad recomendadas.

Por último, la Junta Mayor de Cofradías y Hermandades de Semana Santa de Elche ha comunicado esta mañana la suspensión del acto de presentación de la revista, el pregonero Álvaro Antón, y la entidad abanderada, que es el Ilustre Colegio de Abogados de Elche, por las recomendaciones de la autoridades sanitaria por el coronavirus. El acto se iba a celebrarse esta tarde en el salón de plenos del Ayuntamiento de Elche, y se ha suspendido, con la intención de volver a programarlo más adelante.