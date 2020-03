El PP advierte al alcalde que no puede negarse a las cuartas catas del Mercado

El Partido Popular (PP) advirtió ayer que el alcalde no puede negarse a unas cuartas excavaciones arqueológicas en el Mercado y tachó de «varapalo para el PSOE» que la Conselleria de Cultura haya bloqueado la cubrición de los restos y la retirada del vallado por un recurso de la concesionaria.

El portavoz adjunto del PP, José Navarro, aseguró que Carlos González «tiene que saber que él no puede, de manera unilateral, decidir si continúan o no las catas, él es el representante de una institución cuyas acciones tienen que estar ajustadas a derecho y, sobre todo, a pesar de sus últimas actuaciones, ofrecer una seguridad jurídica a todo aquel que formalice un contrato con la administración». Los populares reprocharon, además, al regidor socialista que «su falta de conocimiento es consecuencia de llevar más de 25 años sin ejercer la profesión de abogado y dedicarse exclusivamente a la política».

Con el inicio del año, el equipo de gobierno aseguró que no habría nuevas excavaciones arqueológicas en el Mercado porque iba a rescindir el contrato. Comenzaron entonces los preparativos para acondicionar el entorno del edificio de abastos, algo a lo que Aparcisa se negó al argumentar que iba en contra del contrato firmado.

La empresa acabó recurriendo contra el ejecutivo local, pero también presentó un procedimiento ante la conselleria de Cultura, que es la que ahora tiene que resolver y decidir si autoriza o no al Ayuntamiento a devolver a la «normalidad» la plaza de las Flores y de la Fruita mientras rompe definitivamente el contrato,

Ante todo ello, el portavoz adjunto del PP, aseguró ayer que «Carlos González va de error en error, su negación a cumplir lo establecido en el contrato y el autoritarismo que está ejerciendo respecto al Mercado Central hace que Elche viva una situación insólita».

También cargó contra las críticas que realizó el alcalde la pasada semana a la mercantil por recurrir. «Que se califique un recurso legal como maniobra que no favorece a nadie y que perjudica a vecinos y comerciantes muestra un cinismo inaudito en el socialismo ilicitano». El concejal José Navarro culpó al PSOE, y concretamente, a Carlos González, de llevar «más de cinco años intentando romper un contrato que los tribunales han declarado conforme a derecho y del cual no existen, a día de hoy, motivos para no poder ejecutarlo».

El PP también tildó de «falacia» la negociación del equipo de gobierno con los placeros, que incluye ahora la propuesta de legalizar y hacer definitivo el mercado provisional en la ladera. Propuesta que han rechazado ya los vendedores.«La negociación y diálogo del que hacen gala es una auténtica falacia, hablamos de una negociación en la que una parte no es capaz de escuchar, atender y recapacitar, la obsesión del Alcalde está teniendo unas consecuencias catastróficas, más de 60 comercios cerrados en los últimos años y sin visos de mejorar», criticó Navarro.» Ni existe determinación, ni alternativas, lo único que tenemos es un alcalde que improvisa día a día».