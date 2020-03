Futurmoda planta cara al coronavirus

Futurmoda no se achanta ante el coronavirus. El Salón Internacional de la Piel, los Componentes y la Maquinaria para el Calzado, que se celebra este miércoles y jueves en la Institución Ferial Alicantina (IFA), sigue adelante con sus planes. Pese a que otros eventos similares en distintas partes del mundo han sido suspendidos, la organización de Futurmoda, es decir la Asociación Española de Empresas de Componentes para el Calzado (AEC), considera que en este momento es injustificado suspender un evento que, por otra parte, no podría retrasarse, en todo caso anularse, ya que viene a presentar las tendencias para la primavera-verano de 2021.

Hasta el viernes pasado se recibieron una docena de anulaciones, pero más que de estands, de industriales, de empresarios que pretendían acudir. "Tenemos algunas bajas no significativas, 12 o 13. Algunas bajas han sido sustituidas por representantes en zona, pero lo que importa es que el muestrario de la casa matriz sí que va a estar", según indica Manuel Román, presidente de AEC, quien insiste: "La feria se va a realizar, Contamos con el apoyo de los expositores y de mucha gente. No vemos sentido a no hacerla".

423 firmas expositoras, lleno absoluto según la organización, es con lo que se van a encontrar los más de 6.000 visitantes que suelen acudir a esta feria profesional en su edición de marzo, en este caso la 43, pero no al unísono, sino de forma escalonada.

De ese total de firmas, un 31% son extranjeras, de las cuales habrá un 25% de empresas italianas. Este año no habrá presencia asiática, según indican desde la organización, desde donde se recuerda que Futurmoda es la única feria que se celebra a nivel nacional y una de las más importantes a nivel europeo e internacional.

"Los industriales se juegan mucho cada temporada y no puede verse afectado por esto", declara Álvaro Sánchez, director general de AEC, sin nombrar al coronavirus.

"Total responsabilidad"

El alcalde de Elche, Carlos González, ha defendido la "total responsabilidad con la que se está actuando desde AEC, siguiendo las recomendaciones de las autoridades sanitarias". A su juicio, suspender "sin fundamento" esta cita sería contribuir a "una dinámica de alarma social innecesaria, es contribuir a un frenazo económico",

"Si alguien piensa que hacemos la feria por un tema económico está equivocado. A la mínima estaríamos dispuestos a cerrar Futurmoda. Si ese riesgo existiera no se nos caerían los anillos en no hacerla", declara Román, quien, por otra parte, no niega que el sector va a afrontar seguramente una coyuntura difícil puesto que depende del calzado y éste ya prevé una bajada en el consumo. "Vamos a ir a una desaceleración importante de pedidos y hay que ver qué hacemos, si acudimos a nuevos mercados...", añade.

700 botellas de gel hidroalcohólico

Manuel Román también hace una llamamiento a la calma y subraya que el tema del coronavirus es un problema de higiene sanitaria. Ante ello, durante para la feria se han adquirido 700 botellas de gel hidroalcóholico para manos y otros 100 litros en garrafa, para facilitar así que los presentes puedan lavarse en todo momento las manos.

De igual modo, están previstos carteles recordando que debe mantener higiénicas sus manos. De igual modo, se invitará a que la gente no se salude con dos besos ni con la mano y se intentará que no haya circulación de dinero en metálico. Junto a ello se ha anunciado un refuerzo de la limpieza en los aseos y se va a intentar que la comida se entregue en blisters.