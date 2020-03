La Lonja de Elche acoge la muestra "Indestructibles"

La Lonja Medieval de la Plaça de Baix albergará las historias de los once niños elegidos por el periodista Xavier Aldekoa y el fotógrafo Alfons Rodriguez para mostrar su mirada a la generación del futuro en África gracias a la colaboración del Ayuntamiento de Elche y la Universidad Miguel Hernández (UMH). Ambos autores han estado presentes esta mañana en la presentación de la exposición fotográfica itinerante a la que ha acudido la concejala de Cooperación al Desarrollo, Mariola Galiana, acompañada de la edil de Cultura, Marga Antón, y el vicerrector adjunto de Relaciones Internacionales en la UMH, José Luis González.

Galiana ha agradecido a la concejalía de Cultura la cesión de la sala para la exposición, así como la labor que han realizado los autores de reflejar, con 44 fotografías, la realidad de África. Asimismo, ha invitado a la ciudadanía a asistir esta tarde a su inauguración, y ha explicado que cada fotografía presenta un código QR para que los asistentes puedan conocer la historia que hay detrás de cada imagen.

La muestra, que se podrá ver hasta el 29 de marzo, forma parte de un proyecto documental transmedia de Aldekoa y Rodríguez que se presenta en distintos formatos como reportajes, un libro, una página web, una exposición o un largometraje documental.

"Indestructibles", que próximamente iniciará una ruta por otras ciudades españolas como Madrid, Salamanca, Málaga o León, está enfocada a jóvenes y ofrece una mirada distinta a la generación del futuro en África a través de su infancia actual.

Según han explicado sus autores las historias que se muestran pretenden ir más allá de la víctima de conflictos o guerras, para dar a conocer ejemplos de pequeños seres humanos que con su esfuerzo, fortaleza, perseverancia y resiliencia, consiguen salir adelante.

La muestra fue expuesta previamente en el Templo del Tibidabo de Barcelona, donde recibió más de 60.000 visitas.

Xavier Aldekoa (Barcelona, 1981) es periodista freelance en África, donde ha realizado la mayor parte de su carrera. Ha cubierto guerras, así como el despegue de las naciones del continente y su riqueza cultural. Es corresponsal de La Vanguardia y cofundador de la revista de periodismo internacional 5W, así como autor de varios libros.

Por su parte, Alfons Rodríguez (Barcelona, 1968) es fotoperiodista freelance y ha cubierto distintos temas como el conflicto de Iraq, Corea del Norte, la guerra del Congo, el genocidio de Srebrenica€que han sido publicados en medios como: National Geographic Magazine, Le Monde Diplomatique, Der Spiegel, La Repubblica, Vogue, Geo, Traveler CN, Life, El Mundo, La Vanguardia, El País, The British Journal of Photography, El Periódico, Lens New York Times, 5W Magazine, Gatopardo, Jot Down, etc.