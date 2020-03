¿Qué iba a ser el Centro de Moda y Diseño del Calzado de Elche? ¿Qué pretendían construir la Generalitat Valenciana y el Ayuntamiento de Elche cuando lo prometieron al unísono en junio de 2018 como parte del pago de la deuda que la Administración valenciana tiene con la ciudad a cuenta de la cesión de terrenos para crear la Universidad Miguel Hernández? No lo sabemos. Al cabo prácticamente de un año de aquel anuncio y semanas antes de las elecciones municipales nos dijeron que esa instalación, de la que nadie se había vuelto a acordar y que iba a estar en la antigua sede de Correos, ya había sido adquirida por el Consell para dicho fin. Y hasta esta semana no hemos vuelto a saber de este asunto, pero para darle un giro de 180 grados.

Los 21 meses que han transcurrido desde el anuncio del presidente Ximo Puig hasta este pasado lunes, cuando nos enteramos por un comunicado del gabinete municipal de que el Centro de Moda y Diseño del Calzado pasaba a ser un Centro de Tecnologías Habilitadoras (así aparecía en el comunicado), tras una reunión entre el alcalde, Carlos González, y la consellera de Innovación, Carolina Pascual, para otro tema (la comercialización e instalación de empresas innovadoras y de base tecnológica en Elche Campus Tecnológico), vuelven a poner bajo sospecha no a los políticos sino a los periodistas que les compramos estos asuntos y por esto me van a perdonar. Como disculpa les diré que deseamos tanto que pasen cosas, y que sean buena para la ciudad y para la comarca, que nos falta tiempo para anunciar lo que nos venden y, a ser posible, con letras de molde bien grandes porque nos las queremos creer.

Pero no, por desgracia, no es el único ejemplo y no hay que irse muy lejos. Les pongo otro. La concejala de Urbanismo, Ana Arabid, aseguró en el último pleno que la remodelación integral de la avenida de la Libertad iba a ser el gran proyecto de este mandato en su área. Nos lo vendió y se la compramos como titular de otra de esas sesiones aburridas en los que los portavoces se dedican a darse navajazos a cuenta de lo mal que lo hace el otro o a plantear mociones institucionales sabiendo que alguien se va a salir por la tangente para no firmarla (Vox). Y esto de la avenida de la Libertad lo decía sin aportar proyecto o presupuesto, sin marcar las líneas maestras de qué se quiere hacer en la principal arteria de la ciudad pero sí dijo que sería "integral".

Lo dijo para contestar a la oposición, siempre preocupada por dónde falta un árbol, se han tirado unos papeles o se ha caído una señal para, móvil en mano, hacer una fotografía y justificar una rueda de Prensa sesuda sobre lo mal que lo hace el bipartito, expresión que ha decaído como analogía del equipo de gobierno porque, en realidad, el que manda es uno: El grupo municipal socialista, porque ya es lo mismo que el PSOE, y sólo hay que acudir a su última nota de prensa de este fin de semana para ver cómo se confunden y la nula capacidad de crítica que se tienen ellos mismos sobre la misma parálisis de la que advertían hace seis, doce o dieciocho meses. Esta frase del comunicado lo resume todo:



" Están haciendo un extraordinario trabajo de gestión, de presencia y de atención a todas las necesidades ciudadanas" .



¡Ah!, y Arabid nos dijo que estaría finalizada, además, en este mandato.

Reflexionaba esta semana tomando un café sobre este asunto y, a pocos metros, un funcionario del Ayuntamiento, enfadado él por cómo se hacen las cosas, me hizo un comentario interesante a cuenta de ese supuesto Centro de Tecnologías Habilitadoras que nadie sabe qué es (y mira que hemos preguntado). Y era que qué hacía un centro que pretende ser (si algún día se hace) "una referencia para la innovación empresarial", decía el comunicado oficial, en el corazón de Elche cuando, precisamente tanto el Ayuntamiento como la Generalitat Valenciana están apostando por el Parque Industrial de Torrellano como un polo de atracción de innovación. Y tenía toda la razón.

Ya no habló de que ese edificio se compraba para comenzar a pagar una deuda con Elche, estrictamente con Elche. De que nos vendieron un proyecto y al cabo de casi dos años salen con otro que, insisto, no sé en qué va a consistir pero del que nos advirtieron que se va a abrir a la comarca -¿y por qué no a toda la provincia (ya puestos)?- y a otros sectores productivos distintos al del calzado que ha sido motor de la industria y la riqueza de la ciudad.

Ese funcionario hablaba exclusivamente de algo muy sencillo: de que la moto