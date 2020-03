Que Conselleria no discrimine a las mujeres de Elche

Se acaba de anunciar por parte del Ayuntamiento de Elche que, tras reunión con la directora general del Instituto de la Mujer y por la Igualdad de Género, de la Consellería de Igualdad, María Such, dependiente de la Vicepresidenta del Consell Mónica Oltra que, próximamente, se abrirá en Elche un Centro Mujer 24 horas para atender un servicio integral y personalizado de asistencia a mujeres víctimas de violencia, ataques sexuales y acoso todos los días de la semana.

Es una vieja reivindicación del colectivo feminista de la ciudad y que, sorprendentemente y después de varios retrasos, cuando se nos vuelve a prometer se nos hace con una característica inadmisible: Que el centro que se pretende abrir en Elche no estará abierto 24 horas, como se prometió, sino que sólo lo hará durante 14 horas diarias, de 8 a 22 horas todos los días de la semana.

Hay que recordar que el pleno del Ayuntamiento, en diciembre de 2017 aprobó solicitar a la Generalitat un Centro Mujer 24 horas. Que en noviembre de 2018, la propia vicepresidenta Mónica Oltra, en la Comisión de las Cortes Valencianas, prometió dicha instalación y, ya en febrero de 2019, anunciaba la apertura de dos centros de este tipo, uno en Elche y otro en Vinaroz, para ese año. También, en enero de 2019, la anterior concejala, Tere Maciá, así lo había prometido.

Nunca, hasta ahora, se nos había dicho que el centro que aquí se instalaría no iba a cubrir las 24 horas, sino sólo 14. ¡Cómo si en las 8 horas restantes no se pudieran producir situaciones de riesgo para las mujeres! Elche es demasiado grande para aceptar esta situación discriminatoria sobre otras ciudades. Cuando se le piden explicaciones al Ayuntamiento del porqué de esta situación, el concejal Valera dice que le han dicho que el sistema de centro Mujer 24 horas sólo tiene ese horario para Valencia, Alicante y Castellón. Y que el resto debe conformarse con otro inferior.

Desde Pensionistas de CC.OO Vinalopó- Vega Baja. queremos decir que esto no es cierto. Se engaña al Ayuntamiento y este acepta el engaño. La Ley 7/2012 Integral sobre la violencia sobre la mujer en el ámbito de la Comunidad Valenciana dice en su artículo 64, al definir los centros Mujer 24 horas lo siguiente: "Estos centros tienen carácter permanente y de emergencia, funcionan las 24 horas del día, POR LO MENOS EN LAS TRES CAPITALES DE PROVINCIA, y prestan". O sea que la Ley, con el PP en el Consell establecía que, por lo menos, en las tres capitales lo habría. NO SE PROHIBE que, casi 8 años después y con un Consell más progresista, dicha medida se extienda a otras poblaciones, máxime cuando Elche es la tercera de la Comunidad.

Es absolutamente legal y necesario que el servicio aquí sea de 24 horas. No hay impedimento legal alguno que lo prohíba. Deben ser otros argumentos los que intentan justificar esta propuesta.

Llamamos al Ayuntamiento de Elche a que se informe bien y no acepte una situación injusta y discriminatoria hacia las mujeres de Elche. En fechas tan cercanas al 8 de marzo, esto parece otro ataque al colectivo y debe ser remediado.