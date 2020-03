El grupo ilicitano Aardvark Asteroid presenta el día 14 su nuevo disco en la sala Stereo de Alicante

La música ilicitana está de enhorabuena. Una de sus formaciones consolidadas, Aardvark Asteroid, cuenta con nuevo material discográfico y el 14 de marzo lo presentará en un concierto que se celebrará en la sala Stereo de Alicante. Su nuevo disco, bautizado con el nombre de "Slices of life", ya se puede escuchar en las principales plataformas musicales. La formación de Elche actuará en el concierto del viernes 14 acompañado por el grupo Scare Taxi. La cita dará comienzo a partir de las 222.30 horas y el precio de la entrada para ver los dos directos es de 8 euros.

Aardvark Asteroid son de todo menos etiquetables. La formación nacida en Elche en 2008 tiene un sonido único mezcla de sus componentes de Londres (James), Elche (Albert, José y Paco) y Alicante (Salva). Tras un primer disco de reminiscencias brit-pop, el grupo ha dado un giro hasta sonar con ritmos más indies, disco y electrónicos. Una banda que lleva fusionando estilos y arriesgando en cada tema más de 10 años merece al menos el calificativo de valiente.

Los ilicitanos han sido ganadores del Camerock 2011 y del XI Certamen de Música Ayuntamiento de Alicante 2010 y finalistas del Concurso Lowcost 2010, el Concurso Factorymusic 2010, el Democool 2009 y el Alicante Onstage 2009. Desde su formación, el grupo ha tocado en los mejores festivales de la provincia de Alicante (Low Cost 2012, Vinalopop, Ciclopop, Festival d'estiu d'Elx, Spring Festival 2017...), así como en las salas más importantes (Camelot, Stereo, La Lonja, Escoxador, Subway, sala The One, etc.) y ha compartido cartel con bandas tanto nacionales como internacionales de la talla de The Mary Onettes, Frank And Walters, WAS, Sexy Sadie, Traingulo de Amor Bizarro o Viva Suecia entre muchos otros.