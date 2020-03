Francis Mojica: "El malentendido con el coronavirus me hizo un daño enorme"

El microbiólogo Francis Mojica, profesor titular del departamento de Fisiologia, Genética y Microbiologia de la Universidad de Alicante, ha dicho este martes que las declaraciones que recientemente se le atribuyeron sobre la posibilidad de que el coronavirus fuera una mutación escapada de un laboratorio chino le hicieron "un daño enorme".

El considerado padre de la técnica de edición genética CRISPR ha hecho estas consideraciones a la prensa durante el acto en el que han sido recibidos por los reyes los nuevos embajadores honoríficos de la Marca España, entre ellos él en la categoría de Ciencia e Innovación.

"Me encanta que me des esta oportunidad de puntualizar lo de aquella noticia que me hizo un daño enorme, porque si yo veo esa noticia en boca de otro habría dicho: 'esta persona es un insensato', pero resulta que parecía que lo había dicho yo", ha indicado.

Mojica ha explicado que fue antes de recibir la Medalla de Oro de la Universidad de Alicante cuando, al hilo de una pregunta, se refirió "a una noticia que había publicado unas semanas antes" un medio británico sobre la existencia en la ciudad de Wuhan -origen de la infección por COVID-19- de un instituto de investigación de virus.

A la siguiente pregunta de si pensaba que el virus era un mutante, contestó que "muy probablemente" lo era -recuerda el científico- en el sentido de que estos virus están en la naturaleza y en principio no tienen por qué infectar a personas y si lo hacen es "porque han adquirido esa capacidad por mutación" a causa del azar.

"Y luego la noticia que vi fue enlazar A con B, en la que este investigador piensa que el virus se ha escapado de un laboratorio de ahí (Wuhan), cuando en realidad lo que se dicen son dos cosas independientes que alguien conecta. Estas cosas pasan".

En este sentido, Mojica considera: "Lo que uno tiene que hacer, y cada día aprendo más que tengo que ir en ese sentido, es callarme cuando no tengo ni idea de lo que se está hablando y ser muy cauto".

Marca España

En cuanto al nombramiento como embajador de la Marca España, Mojica (Elche, 1963) ha indicado que "de momento" no consigue asimilar un "reconocimiento tan enorme".

Cuando se es científico "no se espera reconocimiento más allá de que te acepten un artículo o te concedan un proyecto", ha asegurado el microbiólogo que hace algunos años suena como candidato al Premio Nobel.

Mojica ha destacado que los investigadores españoles tienen "una imagen estupenda" en el extranjero, gracias a su labor científica, y por la que transmiten aquellos que debido a la crisis tuvieron que ir a otros países.

Estos han formado asociaciones de investigadores españoles en el extranjero, que "es increíble la actividad que tienen, las ganas que tiene que trabajar y la pasión que tienen para transmitir los valores de los españoles investigadores en todas partes".