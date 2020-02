El Ayuntamiento da 200.000 euros de ayuda a empresas y autónomos que creen empleo en Elche

La Junta de Gobierno Local celebrada hoy ha acordado destinar 200.000 euros a apoyar la creación de nuevo empleo, así como a la creación de empleo de calidad. Así lo ha explicado el portavoz del Equipo de Gobierno, Héctor Díez, quien ha recordado que "desde hace unos años se viene destinando este dinero a través de las ayudas 'Elx Emplea' que tienen el propósito de apoyar a todas aquellas empresas y autónomos que creen empleo en nuestro municipio mediante la contratación de desempleados o convirtiendo los contratos temporales en indefinidos".

El edil ha explicado que las ayudas van de los 2.000 a los 2.400 euros, en función de los colectivos que se beneficien de esta creación de empleo ya que se pretende fomentar la contratación de colectivos vulnerables como parados de larga duración, jóvenes, mayores de 45 años, víctimas de violencia de género o personas con al menos un 33% de discapacidad. Tras la publicación de estas ayudas en el BOP se podrán solicitar hasta el 14 de septiembre de 2020.

La Junta de Gobierno ha decidido también presentarse a la convocatoria de la Generalitat con el fin de incluir en las ayudas a la modernización y mejora de caminos las actuaciones en: la Colada de San Vicente, el camino de l'Olmet a Saladas y el camino de Torrellano al Fondet del Pinyols. Se solicita un importe de 155.000 euros para esta actuación que consiste en el asfaltado de 15.000 metros cuadrados. Díez ha indicado que el Ayuntamiento solicita esta ayuda a la vez que ya está trabajando en el arreglo de estos caminos y están en fase de licitación.



Apoyo a los entes festeros

Otro de los asuntos abordados en la Junta de Gobierno de hoy ha sido el incremento del apoyo económico para los entes festeros. En este sentido se ha acordado incrementar en un 25% el apoyo municipal a través de los distintos convenios con estas entidades. "Así hoy hemos procedido a la aprobación inicial de tres convenios con la Asociación de entes festeros de Moros y Cristianos por valor de 61.250 euros; con la Federación Gestora de Festejos Populares, por valor de 67.881 y con la Unió de Festers del Camp d'Elx, por valor de 49.000 euros.



Talleres de los centros sociales

Por otra parte, la Junta de Gobierno ha acordado modificar el contrato de servicios de animación sociocultural en centros sociales y cívicos incrementando en un 10% la cuantía actual que es de 233.000 euros. Tal y como ha señalado Díez "el objetivo es atender a la gran demanda de los talleres y cursos que se realizan en los centros sociales, es decir, queremos que la oferta se adapte a la gran demanda existente. Algo que es muy positivo ya que pone de manifiesto el gran trabajo que se está realizando en este sentido desde la concejalía de Derechos Sociales".

En el ámbito del deporte, se ha acordado el convenio con el Club de Atletismo Decatlón para la organización conjunta de la Media Maratón de Elche Internacional 'Ciudad de Elche', para ello el Ayuntamiento aporta 19.000 euros y Visitelche 3.000 euros.



Escuelas de Verano

También se ha aprobado la realización de las escuelas de verano en los colegios del municipio de Elche que las realicen a través de las distintas AMPAs. "El objetivo es facilitar la conciliación de la vida familiar en periodo estival. La aportación es de 55.000 euros", ha indicado el edil quien ha aclarado que ahora se publicarán las bases para poder acceder a estas ayudas.



Nuevo horario para la Ventanilla Única

Héctor Díez ha anunciado que las distintas Oficinas Municipales de Atención al Ciudadano, OMACs, van a atender todas las gestiones que la ciudadanía tiene que realizar con otras administraciones, es decir la denominada Ventanilla Única, de 8 a 9:30 de la mañana.

"El objetivo no es otro que mejorar la atención a la ciudadanía y evitar que los usuarios tengan que hacer largas esperas", ha señalado Díez quien ha aclarado que "se trata de ordenar el trabajo, ordenar los tiempos, para que los servicios que sí que son competencia exclusiva del Ayuntamiento no se vean perjudicados. Quiero recordar que este equipo de gobierno está ofreciendo muchísimas ayudas a la ciudadanía y no queremos que se creen picos de cola para poder gestionarlas".