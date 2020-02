El alcalde de Elche asegura que el solar del futuro centro de salud es "perfectamente apto" y que estará construido antes de 2023

El alcalde, Carlos González, ha visitado hoy los terrenos que ha cedido el Ayuntamiento de Elche a la conselleria de Sanidad para construir un nuevo centro de salud en el barrio de Travalón, junto al barranco de San Antón. Lo ha hecho acompañado de las ediles de Urbanismo y Sanidad, Ana Arabid y Mariola Galiana, respectivamente, para aplacar, entre otras cosas, la lluvia de críticas de la oposición por tratarse de una parcela con riesgo de inundaciones.

El primer edil ha defendido que el solar "es perfectamente apto y adecuado" para la construcción del centro sanitario y ha descartado peligro alguno. Los terrenos cuentan con 4.328 metros cuadrados de superficie y el inmueble se pretende levantar en una franja de 1.600 metros cuadrados en la zona oeste donde no los técnicos no ven riesgo.

No obstante, su construcción no será ni mucho menos inmediata, todavía no hay plazos concretos ni presupuesto. Y todo depende de la Conselleria de Sanidad que es la que ahora tiene que licitar la redacción del proyecto, algo que tardará un año, según ha estimado el alcalde, y después licitar la obra. El compromiso que hay por parte del Consell, tal y como señaló González, es acabar el mandato (2023) con el centro de salud construido.

El equipo de gobierno aprobó en el pleno del lunes en modificar el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) para construir un nuevo centro de salud en la calle Juan Alcalde Rizo. La oposición votó en contra. PP, Ciudadanos y Vox rechazaron la ubicación del futuro centro sanitario escogida por el ejecutivo local por el riesgo de inundabilidad que advierten varios informes. La edil de Urbanismo, Ana Arabid, llamó a la oposición «alarmista» y aseguró que el solar cuenta con todos los informes preceptivos y con medidas de seguridad y correctoras. Destaca, por ejemplo, que el edificio se ubicará en una franja fuera de riesgo, que la planta baja será para almacenaje y garaje y que los alrededores de las instalaciones no se asfaltarán por precaución. Esos argumentos no convencieron a la oposición, que pidió al ejecutivo local buscar otra parcela después de que el expediente lleve tramitándose desde 2017. Este centro de salud está pensado para descongestionar las instalaciones de Altabix, saturadas desde hace años.