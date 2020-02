La UMH de Elche desarrolla prótesis visuales para la retina

El profesor e investigador del Instituto de Bioingeniería de la Universidad Miguel Hernández (UMH) de Elche Eduardo Fernández ha organizado la conferencia de investigación "Desarrollo de prótesis visuales para la estimulación de la retina y del nervio óptico". El investigador de la Escuela Politécnica Federal de Lausana (EPFL) Suiza Diego Ghezzi impartirá esta conferencia mañana martes, 25 de febrero, a las 12:00 horas, en el salón de actos del Instituto de Bioingeniería, ubicado en el edificio Vinalopó del campus de Elche.

Esta actividad se enmarca dentro del programa de seminarios del Máster de Biotecnología y Bioingeniería y del Programa de Doctorado de Bioingeniería de la UMH.

Según los organizadores, actualmente hay más de 39 millones de personas ciegas en todo el mundo. Para muchas de estas personas no existen tratamientos efectivos, por lo que varios grupos de investigación trabajan en el desarrollo de diferentes tipos de prótesis visuales que puedan ayudar a personas ciegas o con baja visión residual a percibir el entorno que las rodea y orientarse en él. Durante la conferencia, el ponente presentará el desarrollo y la validación in vitro e in vivo de un nuevo tipo de prótesis retiniana, basada en dispositivos fotovoltaicos avanzados. Asimismo, expondrá el desarrollo de nuevos sistemas de microelectrodos 3D, capaces de activar de una manera selectiva el nervio óptico; es decir, las fibras nerviosas que comunican el ojo con el cerebro.

El profesor Diego Ghezzi ocupa la Cátedra Medtronics de Neuroingeniería en la Escuela Politécnica Federal de Lausana (EPFL). Estudió Ingeniería Biomédica en la Universidad Politécnica de Milán (Italia, 2004) y completó sus estudios de doctorado en la misma Universidad (2008). Posteriormente, realizó estudios postdoctorales en diversos centros internacionales (2008-2013) y, desde 2015, trabaja en el Instituto de Bioingeniería y en el Centro de Investigación en Neuroprótesis del EPFL, donde coordina un grupo multidisciplinar de investigadores que trabajan en el desarrollo de varios tipos de dispositivos artificiales, capaces de comunicarse de una manera eficiente con el sistema nervioso central.

Por otra parte, el rector de la UMH, Juan José Ruiz Martínez, ha mantenido esta mañana un encuentro con el vicerrector de Investigación de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa (Perú), Honorio Barreda Tamayo. El vicerrector Barreda Tamayo ha visitado, además, las instalaciones del Parque Científico (PCUMH).

Al encuentro con el rector han asistido, también, el vicerrector de Relaciones Internacionales de la UMH, Vicente Micol, y la directora gerente del Parque Científico de la Universidad, Tonia Salinas.