Todos los actos del Día Internacional de la Mujer en Elche

El Ayuntamiento presenta un amplio programa con charlas, teatro, literatura y cine

El concejal de Igualdad, Mariano Valera, ha presentado hoy las actividades que su concejalía, a través de la casa de la Dona, está llevando a cabo entorno al Día Internacional de la Mujer, actividades que tal y como ha señalado el edil no se circunscriben al 8 de marzo, sino que llevan a cabo a lo largo de todo el año.

"Como cada 8 de marzo, el Ayuntamiento de Elche, como no podía ser de otra manera, se suma a la reivindicación del Día Internacional de las Mujeres. No obstante, desde la Casa de la Dona trabajamos a lo largo de todo el año en actividades en torno a tres ejes relacionados con la prevención, la sensibilización y la atención a mujeres víctimas de violencia de género", ha señalado el concejal.

Para Valera "este 8M será un nuevo aldabonazo sobre las conciencias cívicas y las políticas. La amenaza que estamos encontrando y que cuestiona los derechos de las mujeres tendrá una respuesta contundente en las calles. Porque aún persisten las discriminaciones a pesar de las conquistas. Y porque hay quienes cuestionan que el feminismo intentando devolvernos al pasado, negando la violencia de género y la violencia sexual".

Respecto a las iniciativas que se han puesto en marcha desde la concejalía, el concejal ha destacado: actividades de formación y prevención en centros educativos, actividades de sensibilización, participación con la convocatoria del Consejo de Mujeres, la convocatoria de la Comisión Interdisciplinar de Coordinación contra la violencia de género y la elaboración del II Plan de Igualdad para la Ciudadanía.



"No hay punto de retorno, el feminismo es imparable y ha demostrado tener una fuerza poderosa y trasversal. Las mujeres han conquistado espacios y derechos sobre los que no hay opción de repliegue. No vamos a dar ni un paso atrás. Ni uno. Y quienes pretendan hacernos retroceder, nos tendrán enfrente", ha declarado el responsable de Igualdad en el Ayuntamiento de Elche.



PROGRAMA DE ACTIVIDADES

Taller Prevención y acompañamiento frente a la violencia de género en la adolescencia

14, 15, 21 y 22 de enero 2020. En el nivel de 4º de ESO. Un total de ocho horas lectivas

Desarrollado en el IES Cayetano Sempere

En el que se han trabajado los siguientes objetivos:

Ofrecer al alumnado de 4º de ESO del IES Cayetano Sempere la oportunidad de estudiar la violencia de género con la ayuda de profesionales expertos en la materia.

- Conocer la opinión del alumnado sobre la violencia de género y contribuir a su correcta identificación y rechazo mediante el pensamiento crítico y el diálogo .

- Promover en el aula un clima de confianza y compañía entre iguales con el objeto de superar el miedo y la soledad frente a la violencia de género.

V Muestra de Cortometrajes para la Igualdad "Casa de la Dona".

Está en marcha el proceso de formación y edición de los vídeos, actividad que terminará a finales de abril, con la presentación de los trabajos.

V Certamen Literario para la Igualdad "Casa de la Dona"

Publicadas ya las bases para poder participar en este Certamen en base a tres categorías:

Infantil (hasta 12 años)

Juvenil (de 13 a 17 años)

Adultos (de 18 años en adelante)

Está abierto el plazo que finaliza el 3 de abril, para presentar los trabajos todas aquellas personas que deseen participar en este certamen.



CURSO SOBRE MASCULINIDAD Y RELACIONES DE GÉNERO

4,6,11,13 y 18 de febrero 2020 16:30h-20:30h

Aula 1.2 Edificio El Altet Universidad Miguel Hernández. Campus de Elche

Cursos de Invierno

Impartido por:

Joan SanfélixAlbelda

Anastasia Téllez Infantes

Universidad Miguel Hernández de Elche



TALLER "GústaTe"

Proyecto para fomentar el empoderamiento de las mujeres y su bienestar emocional. Con el que se pretende alcanzar los siguientes objetivos:

Concienciar a las mujeres sobre la utilización sexista del cuerpo femenino que hace el patriarcado valiéndose de los medio de comunicación como instrumentos de aleccionamiento.

Identificar la cosificación del cuerpo femenino

Romper con los cánones de belleza impuestos

Aprender a aceptarse, respetarse y quererse a una misma tal y como es físicamente.

FECHA: 4, 11 Y 18 DE MARZO 2020

HORARIO: 18:00h a 19:30h

LUGAR: Centro Social de Torrellano

TEATRO BELLA Y BELLA

Durante el mes de marzo, tendrá lugar la representación de esta obra teatral, de unos 60 minutos de duración, en distintos Centros Educativos de Secundaria, con el objetivo de promover el respeto, la igualdad y la tolerancia. Así como prevenir el acoso escolar por motivos de orientación sexual.

CAYETANO SEMPERE 10 Y 11 de marzo (2 pases)

NIT DE L'ALBÀ 12 de marzo (1 pase)

TIRANT LO BLANC 18 de marzo (1 pase)

JOANOT MARTORELL 27 de marzo (2 pases)

TEATRO FÉMINA

Fémina es un espectáculo novedoso y comprometido, diseñado para representar al aire libre. Es un canto visceral y hermoso al poder histórico de las mujeres para mover el mundo. Nos habla de su rol en la sociedad actual desde una perspectiva claramente feminista a través de La Danza, el teatro físico y la poesía visual.

Martes 10 de marzo IES Carrús

Martes 17 de marzo IES Tirant lo Blanc

Miércoles 18 de marzo IES Monserrat Roig

Miércoles 25 de marzo IES Cayetano Sempere

4 de marzo 17:00h IES Vicatoria Kent

Conferencia

"VIOLENCIA MACHISTA EN RELACIONES DE PAREJA, DE PUEBLOS INDÍGENAS en OTAVALO (ECUADOR)

A cargo de :

Lilia Rodríguez , feminista, cofundadora del Centro Ecuatoriano para la Promoción y Acción de la Mujer ( CEPAM)

Jose Luis Ceballos Navarrete , Psicólogo y actual Secretario Ejecutivo del Consejo Cantonal de Protección de Derechos del municipio de Rumiñahui ( ECUADOR)

Elsa Susana Cachimuel Aguilar , Ingeniera en Desarrollo Social y Cultural y técnica del Consejo Cantonal de protección de derechos ( COPRODE) del Municipio de Otavalo (ECUADOR)

Actividad organizada por la Concejalía de Cooperación y el Fons Valencià per la Solitaritat

6 DE MARZO

Conmemoración Día Internacional de las Mujeres

8:00h. Colocación pancarta conmemorativa fachada Ayuntamiento.

6 de marzo, 11:30h Plaza Congreso Eucarístico, Acto lectura Declaración Institucional con motivo de la conmemoración del Día Internacional de las Mujeres

6 de marzo

Inicio Taller Yoga para mujeres

Se programa este taller con el objetivo de propiciar y fortalecer lazos sociales entre las mujeres víctimas de violencia de género, además de poder disfrutar de los beneficios para la salud que ofrece la práctica del yoga.

FECHA INICIO: 6 de marzo 2020

12 SESIONES: 6, 13,20,27, marzo, 3,17 y 24 de Abril, 8,15,22,29 de mayo y 5 de junio 2020.

7 de marzo

TALLER FRIDA KAHLO Mujer y Mito

Taller de arte y sensibilización en violencia de género

Se trata de un Taller de calle abierto al público infantil, juvenil y familiar.

Se entregará a cada participante un díptico a color que transmite el mensaje de sensibilización sobre la violencia de género que vivió la artista Frida Kahlo.

Frida Kahlo se ha convertido en el siglo XXI en todo un mito que representa la superación vital y el impulso de reafirmación como mujer y como artista. Es un modelo ejemplar de mujer que supo sobreponerse al entorno de supremacía masculina, en el ámbito sentimental y social de la primera mitad del siglo XX, así como a la convivencia con la enfermedad y el dolor.

Esta actividad de fomento de la creatividad consiste en la realización de un collage en el interior-exterior de una caja Petri inspirándonos en la obra de Frida Kahlo. Seleccionamos para ello obras emblemáticas de la artista que se muestran en soporte rígido, a tamaño y a color, facilitando gran variedad de imágenes a color para favorecer la libertad creativa.

El Taller estará impartido por Begoña García, licenciada en Bellas Artes y profesora, y Trinidad Pérez Beltrán, diseñadora industrial (Con mi papá/Con mi mamá)

7 de marzo

"Lo nunca visto", de la compañía La Estampida. Programación de la Concejalía de Cultura

20:00h Gran Teatro

"Lo nunca visto" es otra comedia de regusto amargo protagonizada por mujeres que se mueven entre el patetismo y la ternura. Narra la historia de una decrépita profesora de artes escénicas para niñas que decide montar un último espectáculo antes del cierre de su escuela. Para ello solo será capaz de reclutar a dos exalumnas: una yonqui y un ama de casa.

21 de marzo

Teatro Infantil de Títires "Mili, Reportera Superstar y Caperucita Roja

11:30h. Plaza Raval

Teatro infantil de títeres para prevenir , con Factor Onírico Producciones.