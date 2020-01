La Policía identifica por el chándal a un ladrón y le acusa de tres asaltos a chalés de Ciudad Jardín

Este último delito no tenía nada que ver con estos hechos. La jueza ordena su ingreso en prisión por ser reincidente.

Detenido por su ropa. La Policía Nacional de Elche ha arrestado a un hombre al que se le atribuyen tres asaltos en viviendas unifamiliares en la zona de Ciudad Jardín debido a que todas las pruebas recabadas por los investigadores coinciden en una cosa: un modelo icónico de chándal fabricado por una conocida marca deportiva. El primer robo lo cometió, según los investigadores, el 10 de enero, de madrugada. Sin embargo, la propietaria de la casa, que estaba durmiendo, se despertó y lo pilló in fraganti, por lo que no pudo consumarlo. Las imágenes de las cámaras de seguridad de la vivienda lograron captar la silueta del asaltante, donde se precia este modelo de ropa deportiva que ha permitido relacionar este hecho con los dos otros dos asaltos.

El presunto ladrón volvió a actuar en otra vivienda próxima dos días más tarde, la noche del 10 de enero. En ese asalto sí se llevó una vinoteca y un televisor. La casualidad quiso que una patrulla de la Policía Local, que se encontraba realizando labores preventivas en la zona, lo viera y le diera el alto, cuando trataba de robar un coche en las inmediaciones y con la vinoteca que se había llevado. Sin embargo, en ese momento, los agentes no pudieron probar que este objeto no era suyo. No obstante, la patrulla dejó constancia de su actuación, reflejaron en su informe cómo iba vestido el asaltante y lo documentaron con fotografías: con un chándal muy vistoso de una conocida marca.

Dos días después, el propietario de la vivienda interpuso una denuncia en la Policía Nacional, donde dejó constancia de que echaba en falta en la vivienda el televisor, y una vinoteca. Fue aquí donde saltaron las primeras alarmas, tras el cruce del atestado de la Policía Nacional y Local. Esa misma noche, el detenido volvió a entrar en la misma casa, para robar unas sillas de la terraza y, de nuevo, con la misma ropa.

Este «uniforme delictivo» fue clave para relacionarle con los tres casos y la jueza del Juzgado de Instrucción 4, en funciones de guardia, decretó ayer su ingreso en prisión tras la petición de la Fiscalía. Según señalaron ayer fuentes judiciales, el hombre posee numerosos antecedentes por robos con fuerza y receptación. De hecho, hasta finales del pasado año estuvo cumpliendo una pena de prisión, por lo que ahora permanecerá en la cárcel hasta que se celebren estos juicios: por el robo frustrado, por los dos consumados en la misma vivienda y por el del coche.

Los agentes ultiman ahora el atestado policial para que el juzgado de instrucción que asumirá ambas causas pueda dar carpetazo al asunto lo antes posible y celebrar los juicios cuanto antes.

Otra detención



En otro orden de cosas, los agentes informaron de otras dos detenciones por varios robos en el interior de vehículos, en un polígono de Crevillent. En este caso también fueron las cámaras de seguridad las que captaron cómo un vehículo llega a una zona industrial, el copiloto se baja del coche, rompía el cristal de otro turismo y se daba a la fuga. Los agentes le imputan otros tres asaltos similares, siguiendo el mismo modus operandi, aunque tan solo hay pruebas de este robo, ya que en el resto no hay testigos ni imágenes de lo sucedido, señalaron fuentes judiciales.