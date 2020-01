El Cupón de la ONCE reparte 360.000 euros entre Santa Pola y Torrevieja

El cupón de la ONCE del sorteo del viernes 10 de enero, ha repartido 200.000 euros en Santa Pola, dependiente de la Agencia de la ONCE de Elche y en sorteo del sábado 11 de enero, ha repartido 160.000 euros en Torrevieja, dependiente de la Agencia de la ONCE de Orihuela.



Mª Inmaculada Sánchez Simón, es la vendedora que ha repartido la suerte con 8 cupones premiados con 25.000 euros cada uno, en su punto de venta de la Plaza Glorieta nº 4 de Santa Pola, en el sorteo celebrado la noche del 10 de enero de 2020.



El nuevo Cuponazo de la ONCE ofrece todos los viernes, por tres euros, un premio a las cinco cifras más serie de 9 millones de euros, y seis segundos premios de 100.000 euros a otras tantas extracciones, también con serie. Si se opta por Cuponazo XXL, por cinco euros, el premio sube a 15 millones y 200.000 euros, respectivamente. Además, se pueden ganar 134 premios de 25.000 euros a las 5 cifras del primer premio, que crecen hasta 40.000 euros al cupón en la opción XXL. Otra novedad es la creación de 800.000 premios menores más a las 4, 3 ó 2 últimas cifras de las 6 extracciones de segunda categoría.



Joaquín Domínguez Crespo es el vendedor que ha repartido la suerte con 8 cupones premiados con 20.000 euros cada uno, en la puerta del Hospital de Torrevieja, en el sorteo celebrado la noche del 11 de enero de 2020.



Cinco sueldos para toda una vida

El cupón de la ONCE ofrece, los fines de semana, un premio principal a las cinco cifras y serie de 300.000 euros, más 5.000 euros al mes durante 20 años consecutivos a un solo cupón del número y serie premiados en la primera extracción. Además, premios de 2.000 euros al mes durante 10 años consecutivos, a los cuatro cupones de los números y serie premiados en alguna de las extracciones de la segunda a la quinta. 54 premios de 20.000 euros a las cinco cifras del número premiado en la primera extracción. Y premios de 400, 200, 30, cuatro y dos euros.



Los cupones de la ONCE se comercializan por parte de los 20.000 agentes vendedores de la ONCE. Como siempre, gracias al Terminal Punto de Venta (TPV) el cliente puede elegir el número que más le guste. Además, se pueden adquirir desde la página web oficial www.juegosonce.es y establecimientos autorizados.



La ONCE comercializa el Eurojackpot junto a Alemania, Suecia, Países Bajos, Italia, Finlandia, Croacia, Eslovenia, Noruega, lituana, Letonia, Dinamarca, Islandia, Estonia, Hungría, Eslovaquia y República Checa, y que ofrece para este viernes 17 de enero un bote de 53 millones de euros.