'The Guardian' sitúa Elche entre las 22 mejores ciudades de Europa

El diario británico 'The Guardian' sitúa a Elche entre las 22 mejores ciudades de Europa descubiertas en 2019, junto a Liverpool, Salerno o Lisboa, y destaca su gastronomía, los fuegos artificiales con motivo de sus fiestas patronales o el Palmeral, declarado Patrimonio de la Humanidad por la Unesco.

En el artículo escrito en inglés "Los mejores viajes descubiertos en 2019", un grupo de periodistas especializados en turismo señala a Elche como una urbe con diversos "tesoros escondidos", caso de El Palmeral, con más de 200.000 palmeras, y el Palacio de Altamira.

Además de la Basílica de Santa María, lugar en el que cada año se representa el Misteri d'Elx, declarado por la Unesco Patrimonio Oral de la Humanidad, y el espectáculo de fuegos artificiales que se lanza cada año durante las fiestas patronales, en agosto.

'The Guardian' pone el acento en la gastronomía, como la fideuà, "un plato similar a la paella, hecho con pasta en lugar de arroz", y el arroz a banda con alioli, al tiempo que expone la delicia de poder disfrutar de un helado en la plaza de la Glorieta, en pleno centro de Elche.

Incluso hace mención de la horchata, que lo presenta como la bebida estrella de la comunidad valenciana durante siglos, y de los fartons.

Según el concejal de Promoción Económica, Carles Molina, esto es un "reconocimiento" al trabajo en política turística para convertir a Elche en referente de turismo a nivel cultural o gastronómico.

Este es el texto original:

Firework fiesta, Elche, Spain

You're unlikely to have heard of Elche, in Valencia province, unless you saw a recent tabloid story linking Diego Maradona with the manager's job of the Spanish city's Segunda División football team. Perhaps only someone of Maradona's stature could put this workaday southern city on the map. Because Elche sits outside the gaudy glare of the Costa Blanca's overheated beach resorts, just far enough inland to preserve its modesty. And it's all the better for it. We were visiting friends and happy to be led on a tour of discovery. We were even happier that there were more hidden treasures than we anticipated: the Palmeral, a world heritage site of 200,000 palm trees; Altamira Castle, a 12th-century Moorish castle; the neoclassical Basílica de Santa María, home of the Elche mystery play, which was declared a masterpiece of oral and intangible heritage by Unesco; and a massive firework display to kick-start the summer festival season.

At a local restaurant we were encouraged to try fideuà, a dish similar to paella, but made with thin pasta instead of rice; and arroz a banda, rice cooked in salty fish stock and topped with a dollop of aioli. A bottle of Marina Alta white wine from nearby Alicante was cheap and delicious. But it's not alcohol that you crave in the dog days of summer, when even a stroll at midnight is enough to reduce you to a puddle. So we dived into an ice-cream shop on Placa de la Glorieta, where our friends ordered us long glasses of horchata de chufa. And fartóns! The sweet milky horchata – made from tiger nuts – has been cooling people from the Valencia region for centuries. The fartóns were billowy soft finger buns dusted with icing sugar, perfect for dunking. I haven't been happier sipping a milky drink at midnight for many years.

Andy Pietrasik